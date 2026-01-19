Kvalitetsansvarig spårfordon
Om jobbet
Vi söker en Kvalitetsansvarig för uppdrag hos kund i Stockholm.
Vanliga arbetsuppgifter
Leda, planera och följa upp projektets kvalitetsarbete.
Säkerställa att avtalade kvalitetskrav mot leverantör uppfylls.
Planera och genomföra besiktningar tillsammans med besiktningsorganisationen.
Genomföra revisioner av leverantörer.
Ansvara för projektets ändringshantering.
Ha huvudansvar för verifiering och validering.
Utarbeta projektets kvalitetsrutiner, arbetssätt och processer.
Säkerställa rätt bemanning inom kvalitet, besiktning och hållbarhet.
Rapportera kvalitetsstatus till projektledaren.
Skall-krav
Minst 10 år erfarenhet av kvalitetsledning inom produktion och drift/underhåll av spårfordon (minst 3 år i vardera område).
Minst 5 år erfarenhet av besiktningar av spårfordon, inklusive planering, koordinering och protokollföring.
Minst 5 år erfarenhet av ISO 9001/14001 samt av att leda revisioner.
Bör-krav
Minst 5 år ansvar för verifierings- och valideringsarbete inom spårfordon.
Minst 3 år erfarenhet av säkerhetsstyrning kopplat till spårfordon.
Om NORTHCON
På Northcon blir du del av ett växande team där din kompetens verkligen gör skillnad. Vi erbjuder utmanande uppdrag inom kvalitet, compliance, risk management och verksamhetsutveckling - och en arbetsmiljö där du får frihet, ansvar och stora möjligheter att utvecklas.
Ansökan Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Har du några frågor är du välkommen att mejla oss eller använda vår chatt så svarar inom kort.
Välkommen med din ansökan!
