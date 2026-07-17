Kvalitets- och verksamhetsutvecklare
Gotlandsbuss AB / Organisationsutvecklarjobb / Gotland Visa alla organisationsutvecklarjobb i Gotland
2026-07-17
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gotlandsbuss AB i Gotland
Kvalitets- och verksamhetsutvecklare till GotlandsBuss AB
Vill du vara med och utveckla ett av Sveriges mest framgångsrika bussföretag?
Hos GotlandsBuss handlar kvalitet om mer än att följa rutiner. För oss handlar det om att ständigt utveckla verksamheten, skapa trygga och nöjda resenärer och vara en attraktiv arbetsplats för våra medarbetare.
Nu söker vi en Kvalitets- och verksamhetsutvecklare som vill ta en nyckelroll i vårt fortsatta utvecklingsarbete.
Du kommer att ingå i företagets ledningsgrupp och arbeta nära VD och övriga chefer. Tjänsten passar dig som tycker om att kombinera struktur, analys och utveckling med ett nära samarbete med människor.
Om GotlandsBuss
GotlandsBuss är Gotlands största bussföretag med 72 moderna bussar och cirka 140 engagerade medarbetare.
Vi bedriver:
Linjetrafik
Skoltrafik
Beställningstrafik
Bussresor främst inom Sverige
Vi har dessutom en egen modern verkstad där vi servar och underhåller hela vår fordonsflotta.
Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, vilket genomsyrar hela vårt arbete med kvalitet, miljö och ständiga förbättringar.
Vi är också delägare i BIVAB Sverige, Sveriges största privatägda bussföretag. Genom BIVAB får vi tillgång till ett stort nätverk av kompetens och erfarenhetsutbyte. Hos oss står du aldrig ensam – det finns alltid kollegor och specialistkunskap att luta sig mot.
Vi är dessutom stolta över att vara officiell partner till Visby/Roma Hockey och ansvarar för transporterna av A-laget under deras historiska säsong i HockeyAllsvenskan. Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Som Kvalitets- och verksamhetsutvecklare får du en central roll i vår verksamhet.
Ditt uppdrag är att säkerställa att GotlandsBuss fortsätter leverera hög kvalitet till våra resenärer och uppdragsgivare samtidigt som du driver företagets utveckling framåt.
Du ansvarar för att vi uppfyller:
våra kvalitetsmål
våra trafikavtal
gällande lagstiftning
företagets interna rutiner
ISO 9001 och ISO 14001.
Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt med analyser, uppföljning och förbättringsarbete tillsammans med ledning och medarbetare.
Tjänsten omfattar även de arbetsuppgifter som beskrivs i befattningsbeskrivningen, bland annat kvalitetsuppföljning, ISO-arbete, avvikelsehantering, regelefterlevnad, rapportering och verksamhetsstöd.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att arbeta med att:
utveckla och följa upp företagets kvalitetsarbete
driva förbättringsarbete i hela organisationen
analysera verksamhetens resultat och nyckeltal
följa upp trafikavtal och kvalitetskrav
ansvara för ISO 9001 och ISO 14001
planera och medverka vid interna och externa revisioner
hantera och följa upp avvikelser, tillbud och reklamationer
följa upp kör- och vilotider
ta fram beslutsunderlag och rapporter till VD och ledningsgrupp
samverka med trafikledning, verkstad, kundtjänst och övriga verksamheten
utveckla rutiner och arbetssätt som gör GotlandsBuss ännu bättre.
Vi söker dig som
Vi tror att du är en positiv, driven och engagerad person som tycker om att utveckla verksamheter.
Du arbetar strukturerat och noggrant samtidigt som du har förmågan att se helheten.
Du gillar att ta eget ansvar och har lätt för att samarbeta med människor.
Eftersom du kommer att ingå i ledningsgruppen är det viktigt att du är kommunikativ, prestigelös och tycker om att arbeta tillsammans med andra.
Du är inte rädd för förändring – tvärtom ser du möjligheter och tycker om att hitta smartare arbetssätt.
Vi tror också att du har ett genuint intresse av att bidra till att GotlandsBuss fortsätter vara en attraktiv arbetsplats där kvalitet, säkerhet och arbetsglädje står i fokus.
Meriterande kvalifikationer
Vi ser gärna att du har:
relevant högskoleutbildning eller annan utbildning som Gotlandsbuss bedömer likvärdig
alternativt flera års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter
erfarenhet av kvalitetsarbete, verksamhetsutveckling eller processutveckling
god administrativ förmåga
god datorvana
goda kunskaper i Microsoft Office
goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande
Det är extra meriterande om du även har erfarenhet av:
ISO 9001
ISO 14001
KAMS-arbete (Kvalitet, Arbetsmiljö, Miljö, Säkerhet)
bussbranschen eller annan transportverksamhet
trafikledning
BPL eller andra trafikledningssystem
IDHA eller andra system för uppföljning av kör och vilotider
lönehantering
personalplanering
personaladministration
arbetsrättsliga personalfrågor
Vi erbjuder
Hos GotlandsBuss får du:
en nyckelroll med stort förtroende
möjlighet att påverka företagets framtida utveckling
ett självständigt och omväxlande arbete
engagerade och hjälpsamma kollegor
korta beslutsvägar
kompetensutveckling
stöd från BIVAB Sveriges stora nätverk av bussföretag och huvudkontoret i Göteborg.
Vill du vara med på vår resa?
Hos GotlandsBuss nöjer vi oss inte med att göra ett bra jobb – vi vill bli lite bättre varje dag.
Vi söker därför dig som vill vara med och utveckla ett företag som redan idag är ett av Sveriges mest välrenommerade bussföretag.
Om du drivs av utveckling, kvalitet och människor tror vi att du kommer att trivas hos oss.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: goran.hult@gotlandsbuss.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GotlandsBuss AB
(org.nr 556728-4624)
Lundbygatan 12 (visa karta
)
621 41 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gotlandsbuss AB Jobbnummer
10005741