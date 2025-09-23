Kvalitets- och miljöansvarig
2025-09-23
Vill du vara med och driva kvalitets- och miljöarbetet i en teknikintensiv verksamhet där hållbarhet, precision och samarbete står i fokus? Hos Falks Metall AB i Gnosjö får du möjlighet att ta ett helhetsansvar för kvalitets- och miljöfrågor i ett företag med stolta traditioner, moderna resurser och stark framtidstro.
Om Falks Metall AB Falks Metall är ett modernt företag med djupa rötter i den småländska tillverkningsindustrin. I hjärtat av Gnosjöregionen kombinerar vi lång erfarenhet med hög teknisk kompetens inom skärande bearbetning. Vi är specialister på bearbetning av komplexa artiklar och erbjuder komponenter av högsta kvalitet. Certifierade i ISO 9001, ISO 14001 samt IATF 16949. Med en flexibel maskinpark, engagerade medarbetare och ett starkt kundfokus är vi en trygg partner till både små och stora industriföretag. Vår kultur präglas av samarbete, innovation och ständiga förbättringar. Nu stärker vi vårt team ytterligare!
Om rollen Som Kvalitets- och Miljöansvarig hos oss får du en bred och betydelsefull roll. Du ansvarar för att utveckla och säkerställa att våra arbetssätt, rutiner och system håller hög standard, inte bara på pappret, utan i verkligheten. Du representerar Falks i kvalitets- och miljöfrågor både internt och externt och fungerar som kontaktperson för både kunder och leverantörer. Du arbetar tvärfunktionellt och nära produktionen, där din förmåga att omsätta standarder till konkret verksamhetsnytta kommer vara avgörande. Rollen innebär också att du hanterar och följer upp avvikelser, driver rotorsaksanalyser och har ansvar för återkommande rapportering till ledningen. Det är naturligt i din roll att vidareutveckla och förvalta vårt kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001, 14001 och IATF 16949. Rollen kräver tålamod, flexibilitet och ett långsiktigt engagemang, detta är ett arbete där du får möjlighet att påverka och utveckla både struktur och kultur kring kvalité och hållbarhet. På sikt ser vi också att du kan få ett bredare ansvar i ett växande team vilket innebär att ledaregenskaper är önskvärda.
Vad vi söker Vi söker dig som har god erfarenhet av kvalitetsarbete och ledningssystem, gärna med god kännedom om ISO 9001, 14001 och även meriterande med kännedom inom IATF 16949. Du förstår att kvalitets- och miljöarbete inte bara handlar om kalibrering eller dokumentation, utan om att göra skillnad i vardagen. Du trivs med att arbeta nära verksamheten och har ett lösningsorienterat och långsiktigt synsätt. Du är en prestigelös och kommunikativ person som kan föra en professionell dialog med både kunder, leverantörer och interna team, på både svenska och engelska. Du är en generalist med god datorvana och analytisk förmåga. Har inga problem att ta till dig nya tekniska områden eller system. Det är meriterande om du har erfarenhet av att planera och genomföra interna och externa revisioner samt rotorsaksanalyser, hantering av avvikelser och att arbeta med hållbarhetsfrågor. Du kommer arbeta nära ledningen och behöver ha ett eget driv och vilja att bidra till företagets fortsatta utveckling.
Du erbjuds Du erbjuds en strategiskt viktig och utvecklande roll i en växande och tekniskt stark verksamhet. Hos Falks Metall får du möjlighet att påverka kvalitets- och hållbarhetsarbetet på riktigt och vara en viktig kugge i vår långsiktiga satsning. Du får nära samarbete med både produktion och ledning, korta beslutsvägar och ett öppet arbetsklimat med högt i tak. Tjänsten är placerad i Gnosjö och på sikt ser vi gärna att teamet kring dig växer, där du får möjlighet att vara med och forma det.
Ansökan Rekryteringen sker i samarbete med Purple Rekrytering & Interim. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jennie Holmberg.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse.
Kontakt: Jennie Holmberg
076-307 01 23 | jennie@purplerekrytering.se
