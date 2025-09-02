Kvalitets- och Administrationskoordinator till Skandinaviska Områdesskydd
Wise Professionals AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2025-09-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wise Professionals AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Hos Skandinaviska Områdesskydd blir du en central person i en organisation som är mitt i en spännande utvecklingsfas. Här får du möjlighet att påverka, bygga rutiner som håller över tid och vara med och driva förbättringar som gör verklig skillnad - både för verksamheten och för kollegorna.
Om rollen
Som Kvalitets- och Administrationskoordinator blir du spindeln i nätet som håller ihop företagets administrativa flöden. Du arbetar nära ledning, projektledare och andra nyckelpersoner - både internt och externt.
En viktig del av ditt uppdrag är att äga och utveckla företagets digitala ledningssystem och säkerställa att ISO-certifieringarna inte bara finns på papper, utan efterlevs i vardagen. Utöver det får du en bred roll med inslag av projektstöd, HR-administration, fordonshantering, rapportering och löpande förbättringsarbete.
Det här är en roll för dig som trivs när mycket händer, som gillar att ta ansvar för processer och som vill bidra till att bygga en ännu starkare organisation.
Dina ansvarsområden - i korthet
ISO & ledningssystem - äga, utveckla och säkerställa att systemet följer standarder, driva ISO-revisioner.
Hållbarhet & rapportering - samla in och rapportera nyckeltal, stötta i hållbarhetsrapportering.
Projekt & HR - stötta projektledare, administrera kompetens- och certifikatregister, bokningar och utbildningar.
Fordon & avtal - administrera fordon, leasing, försäkringar och abonnemang.
Kontor & order - enklare kontorsdrift och orderadministration, samarbete med marknad.
Förbättringsarbete - driva effektiviseringar, bidra till utveckling av processer, rutiner och lagerstruktur.Publiceringsdatum2025-09-02Bakgrund
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Erfarenhet av ISO, KMA eller ledningssystem.
Några års erfarenhet av en administrativ/koordinerande roll.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.
Stark systemvana, särskilt inom Microsoft 365.
Meriterande är erfarenhet från byggbranschen eller kunskaper i Microsoft Business Central.
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och har ett naturligt driv. Du gillar att ha överblick men kan också dyka ner i detaljer när det behövs. Med din sociala och pedagogiska förmåga får du med dig andra på fö Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wise Professionals AB
(org.nr 556761-2865) Arbetsplats
The Pace Jobbnummer
9487865