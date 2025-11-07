Kursvärd på deltid
Som medarbetare på Domstolsverket har du möjlighet att aktivt bidra till utvecklingen inom hela Sveriges Domstolar, som utgörs av ett 80-tal domstolar, myndigheter och nämnder med omkring 7 000 medarbetare. På Domstolsverket arbetar cirka 400 medarbetare med att utveckla och stödja Sveriges Domstolar och huvudkontoret finns centralt i Jönköping, med lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Vår verksamhet genomsyras av ett tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap. Vi arbetar för en jämställd arbetsplats och erbjuder intressanta arbetsuppgifter i en trivsam och modern miljö. Vi erbjuder också möjlighet till distansarbete.
Vi söker en engagerad och serviceinriktad kursvärd på deltid (80%) med god förmåga att leda sig själv
Om jobbet
Som kursvärd inom Domstolsverkets utbildningsverksamhet ansvar du för service i våra utbildningslokaler på Torsgatan såväl som i Färgskrapan, Attunda tingsrätt. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att se till att lokalerna är förberedda och iordningsställda inför kommande utbildningar, att den tekniska utrustningen fungerar för såväl plats- som för distansundervisning, att vara tillgänglig och ge god service åt lärare och kursdeltagare. Utbildningarna bedrivs på vardagar under terminstid och varje kurs pågår normalt under en till fem dagar. Du kommer att arbeta såväl tillsammans med verksamhetens timanställda kursvärdar som självständigt. Du kommer vara delaktig i att introducera nya kursvärdar tillsammans med verksamhetens samordnare samt vara samordnaren behjälplig. Utöver de sedvanliga arbetsuppgifterna som följer med att vara kursvärd kommer du även att stötta utbildningsverksamheten med olika administrativa uppgifter. Tjänsten innefattar mycket eget ansvar.
Tjänsten är på 80% och bemanningen kommer att ske enligt verksamhetens behov. Anställningen är en tidsbegränsad anställning på ett år med placeringsort i Stockholm.
Vem söker vi?
För att passa in i rollen som kursvärd på deltid är du lösningsorienterad och har god teknisk förståelse, särskilt kring utrustning för plats- och distansundervisning (t.ex. videokonferenssystem, Skype, projektorer). Du har en god samarbetsförmåga och kan ansvara för att planera och genomföra introduktioner av nyanställda kursvärdar. Arbetet kräver att du är flexibel och anpassningsbar, att du kan arbeta parallellt med flera uppgifter i en miljö med varierande tempo. Hos oss och i denna roll är det extra viktigt att du har ett gott bemötande, är kommunikativ och bidrar till en välkomnande atmosfär.
För att gå vidare i denna rekrytering behöver du kunna uppvisa;
• Dokumenterad konferensvärdskunskap - du ska ha erfarenhet av att planera och genomföra konferenser eller liknande arrangemang.
• Dokumenterad erfarenhet av att arbeta självständigt i en drivande roll där du tagit egna initiativ och strukturerat ditt arbete utan ständig styrning.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om rekryteringen
Vi kommer att tillämpa löpande urval och intervjuer, så du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Provanställning kan komma att tillämpas.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Några av våra befattningar kräver säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas. Detta innebär att säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) i förekommande fall kommer att genomföras. Om det är aktuellt för den anställning du sökt så kommer du att få mer information kring det i ett senare skede. Ersättning
