Kursvärd på deltid
2026-04-13
Som medarbetare på Domstolsverket bidrar du till ett samhällsviktigt uppdrag att utveckla och stödja hela Sveriges Domstolar som består av ett 80-tal domstolar, myndigheter och nämnder med cirka 7 600 medarbetare. På Domstolsverket arbetar omkring 400 medarbetare där huvudkontoret finns centralt i Jönköping, med lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.
Hos oss erbjuds du en trygg anställning i en stabil organisation, där tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap är en självklar del av vardagen. Vi strävar efter att vara en jämställd arbetsplats där människor trivs och känner sig sedda. Här får du meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter i en modern och trivsam miljö, och möjligheten att göra skillnad, varje dag.
Vi söker en engagerad och serviceinriktad kursvärd på deltid (60%) med god förmåga att leda sig själv
Om jobbet
Som kursvärd inom Domstolsverkets utbildningsverksamhet ansvar du för service i våra utbildningslokaler på Torsgatan såväl som i Färgskrapan, Attunda tingsrätt. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att se till att lokalerna är förberedda och iordningsställda inför kommande utbildningar, att den tekniska utrustningen fungerar för såväl plats- som för distansundervisning, att vara tillgänglig och ge god service åt lärare och kursdeltagare. Utbildningarna bedrivs på vardagar under terminstid och varje kurs pågår normalt under en till fem dagar. Du kommer att arbeta såväl tillsammans med verksamhetens timanställda kursvärdar som självständigt. Du kommer vara delaktig i att introducera nya kursvärdar tillsammans med verksamhetens samordnare samt vara samordnaren behjälplig. Utöver de sedvanliga arbetsuppgifterna som följer med att vara kursvärd kommer du även att stötta utbildningsverksamheten med olika administrativa uppgifter. Tjänsten innefattar mycket eget ansvar.
Tjänsten är på 60% och bemanningen kommer att ske enligt verksamhetens behov. Anställningen är en tidsbegränsad anställning på ett år med placeringsort i Stockholm.
Vem söker vi?
För att passa in i rollen som kursvärd på deltid är du lösningsorienterad och har god teknisk förståelse, särskilt kring utrustning för plats- och distansundervisning (t.ex. videokonferenssystem, Skype, projektorer). Du har en god samarbetsförmåga och kan ansvara för att planera och genomföra introduktioner av nyanställda kursvärdar. Arbetet kräver att du är flexibel och anpassningsbar, att du kan arbeta parallellt med flera uppgifter i en miljö med varierande tempo. Hos oss och i denna roll är det extra viktigt att du har ett gott bemötande, är kommunikativ och bidrar till en välkomnande atmosfär.
För att gå vidare i denna rekrytering behöver du kunna uppvisa;
• Dokumenterad konferensvärdskunskap - du ska ha erfarenhet av att planera och genomföra konferenser eller liknande arrangemang.
• Dokumenterad erfarenhet av att arbeta självständigt i en drivande roll där du tagit egna initiativ och strukturerat ditt arbete utan ständig styrning.
For att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten har placeringsort Stockholm. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning.
Vi kommer att tillämpa löpande urval och intervjuer, så du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Några av våra befattningar kräver säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas. Detta innebär att säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) i förekommande fall kommer att genomföras. Om det är aktuellt för den anställning du sökt så kommer du att få mer information kring det i ett senare skede. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/485". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, HR-avdelningen Kontakt
Samordnare
Therese Karlsson 0720-84 00 07 Jobbnummer
