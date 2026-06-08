Interim Group Financial Controller - omgående
Avanzera AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-06-08
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Vårt uppdrag:
Omfattning: Heltid, 6 månader (Start ASAP)
Placering: Stockholm (Hybrid: 3 dagar på plats, 2 dagar remote)
För en av våra kunders räkning söker vi nu en senior interim Group Financial Controller för ett uppdrag på minst 6 månader med start omgående. Du kommer att ingå i bolagets Global Finance-team i centrala Stockholm.
I den här rollen har du ansvar för koncernens finansiella rapportering, konsolidering, interna kontroller och löpande redovisningsprocesser. Utöver det operativa arbetet kommer du att ha en nyckelroll i förändringsprojekt, med fokus på att se över, städa upp och driva arbetet vid ett eventuellt byte av koncernens konsolideringssystem.
Rollen innebär ett starkt funktionellt ledarskap där du förväntas driva processer och agera expert internt.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
• Upprätta och granska månatliga, kvartalsvisa och årliga konsoliderade finansiella rapporter (balans-, resultat- och kassaflödesanalys).
• Säkerställa efterlevnad av IFRS samt legala rapporteringskrav för koncernens dotterbolag och affärsenheter.
• Analysera historiska balanser i det befintliga konsolideringssystemet och leda projektet vid ett eventuellt systembyte.
• Vägleda och kravställa mot dotterbolagens lokala ekonomiteam för att säkerställa en enhetlig rapportering och "best practice".
• Agera som funktionell ledare och strategiskt bollplank inom koncernens redovisnings- och rapporteringsfunktion.Bakgrund
Vi söker en självständig, trygg och analytisk ekonom som trivs i en föränderlig miljö med högt tempo och som drivs av processförbättringar och automatisering.
Erfarenhet: Minst 10 års relevant erfarenhet inom kvalificerad redovisning och koncernredovisning, gärna med en bakgrund från Big 4 (eller motsvarande) i botten.
Regelverk: Stark kunskap inom IFRS är ett krav. Erfarenhet av svensk eller utländsk GAAP är meriterande.
Ledarskap: Erfarenhet av funktionellt ledarskap, process- eller projektledning inom internationella koncernstrukturer. Du har hög integritet och är bekväm med att driva förändring och ställa krav i en matrisorganisation (formellt personalansvar är inget krav).
System: God systemförståelse (gärna NetSuite eller liknande ERP). Erfarenhet av Aaro är ett stort plus, liksom avancerade kunskaper i Excel och finansiell modellering.
Bransch: Erfarenhet från FinTech, bank eller finansiell verksamhet är meriterande.Om företaget
Avanzera grundades 1998. Hos oss får du en personlig konsultchef som är med dig genom hela resan från intervju till uppföljning av uppdraget. Vi lägger stor vikt vid personliga relationer och att vårt samarbete ska bli bra och långsiktigt.
Något som är viktigt för dig som ser dig omkring efter ett nytt jobb är att vi är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag genom Kompetensföretagen vilket innebär att vi har kollektivavtal och försäkringar vilket är en trygghet för dig bland annat genom att du har tjänstepension. En annan trygghet är att vi varit verksamma i mer än 20 år i branschen vilket borgar för att vi arbetar med långsiktiga relationer med både kunder och våra anställda. Vi är det enda bemanningsföretaget som uppmanar alla kunder och anställda att lämna omdömen om oss genom Reco. Här kan du läsa omdömen från våra anställda och våra kunder https://www.reco.se/avanzera-ab.
Hoppas att du snart är en av dem som ger oss ett omdöme. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avanzera AB
(org.nr 556520-1182)
Sveavägen 129 (visa karta
)
113 46 STOCKHOLM Kontakt
Vera Wallentin vera.wallentin@avanzera.se 0735-402 742 Jobbnummer
9953665