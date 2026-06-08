Sjuksköterska dag/kväll till Vårdavdelningen Kungsbacka
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Kungsbacka Visa alla sjuksköterskejobb i Kungsbacka
2026-06-08
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Om arbetet och oss
Här på Vårdavdelningen Kungsbacka finns17 vårdplatser. Vi bedriver vård dygnet runt inom palliativ vård, rehabilitering, geriatrik samt postoperativ vård. Patienterna remitterats från andra sjukhus eller från primärvården Hos oss arbetar du på en arbetsplats kännetecknad av god laganda, kamratskap och hög ambitionsnivå där varje medarbetare är en viktig del av helheten.
Som sjuksköterska hos oss kommer du att ingå som en värdefull kompetens i team tillsammans med läkare, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kurator. Vårt vårdnära serviceteam (VNS) finns på plats alla dagar i veckan och sköter avdelningens lokaler/förråd och ansvarar även för många av de arbetsuppgifter som inte behöver utföras av vårdpersonal. Detta innebär att omvårdnadspersonalen kan koncentrera sig på det vi är bäst på, det vill säga patienterna.
Du utför sedvanliga arbetsuppgifter för en sjuksköterska på slutenvårdsavdelning. Arbetet är ansvarsfullt och kräver kunskap, skicklighet och ett stort hjärta. För oss är det viktigt att du trivs på arbetet, och vi strävar därför efter att alla ska ha en god arbetsmiljö.
Vi erbjuder nu ett vikariat där arbetstiden är förlagt dag/kväll. Tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse. Heltid innebär 38,25h/vecka.Publiceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser gärna att du har erfarenhet av palliativ vård och/eller rehabilitering. Erfarenhet av IT-systemen Cosmic och Lifecare är meriterande. Beroende på vad du har med dig i din ryggsäck erbjuder vi ett individuellt introduktionsprogram anpassat efter dina tidigare erfarenheter.
Som person har du en positiv grundinställning till din omgivning och arbetar gärna i team. Vi värdesätter att du är ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga. Du har lätt för att lyssna och kommunicera med patienter, närstående och kollegor. Som sjuksköterska hos oss är du engagerad, tar initiativ och verkar för en modern sjukvård. Vi strävar efter att ha rätt person på rätt plats och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete. Läs mer om arbetet samt de förmåner vi kan erbjuda din som anställd i Region Halland här.
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. Verksamheter på Hallands sjukhus
Övrig information
Referenstagning är en del av vår rekryteringsprocess. Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Halland kan vi komma att ta interna referenser från nuvarande eller tidigare chef. Referenstagning föregås alltid av dialog med dig som sökande.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Kungsbacka sjukhus (visa karta
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434 40 KUNGSBACKA Arbetsplats
Hallands sjukhus Kontakt
Avdelningschef
Eva Sjöberg 0300-565156 Jobbnummer
9953649