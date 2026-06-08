Teknisk projektledare inom energilagring
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2026-06-08
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Söker du ett tekniskt utmanande projektledaruppdrag i en växande organisation? Vår kund utvecklar avancerade batterisystem för storskaliga miljöer och befinner sig i en intensiv tillväxtfas. Vi söker nu en strukturerad teknisk projektledare för ett föräldravikariat som vill ta ett helhetsansvar för internationella kundprojekt från kontrakt till slutleverans.Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Som projektledare hos vår kund blir du en nyckelspelare i deras Operations-team. Rollen innebär ett övergripande ansvar för att planera, koordinera och genomföra komplexa kundprojekt med höga krav på kvalitet, leveranssäkerhet och teknisk förståelse. Du leder projekten genom hela livscykeln i allt från signerat kontrakt och planering till leverans, implementering och driftsättning av avancerade energilagringssystem.
Rollen är bred med många internationella kontaktytor. Du fungerar som länken mellan kundens externa intressenter och de interna specialistfunktionerna inom konstruktion, inköp, produktion och försäljning.
Du erbjuds
Här erbjuds du en spännande roll i ett snabbväxande och innovativt Green Tech-bolag. Detta är initialt ett konsultuppdrag via oss på Academic Work som sträcker sig till januari 2027, men med mycket goda möjligheter till förlängningDina arbetsuppgifter
I rollen har du fullt ägande av projektens resultat gällande tid, budget och omfattning. Du strukturerar projektleveransen och hanterar kommunikationsvägarna för att säkerställa hög kvalitet och leveranssäkerhet.
Ansvara för den övergripande projekt-, budget- och resursplaneringen.
Leda genomförandet av leveransprojekten och säkra efterlevnad av tekniska krav, standarder och regelverk.
Identifiera risker, hantera ändringshantering samt löpande rapportera status till intressenter.
Stötta ingenjörsteamen i kravhantering samt bistå säljavdelningen med teknisk kravvalidering under kontraktsfasen.
Driva ständiga förbättringar och metodutveckling för att optimera projektprocesserna.
Vi söker dig som
Flera års erfarenhet av teknisk projektledning, projektstyrning och uppföljning i en komplex miljö.
Högskoleutbildning inom maskinteknik, industriell ekonomi eller motsvarande teknisk arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av att leda tvärfunktionella projektteam.
Har flytande kunskaper i engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från marin sektor, varvsindustri, försvarsindustri och/eller fordonsindustrin (automotive).
En teknisk grund eller bakgrund inom el, automation eller mekanik.
God förståelse för marina system, batterisystem, laddsystem eller DC-system.
Erfarenhet av arbete med klassningssällskap som DNV eller BV.
Erfarenhet av affärs- eller ERP-system (exempelvis Monitor ERP).
Kunskaper i svenska.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Strukturerad och självgående
Analytisk
Målmedveten
Samarbetsvillig
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "EFIB9R". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
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113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9953662