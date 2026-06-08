Mark- och gatuprojektör till Bjerking
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2026-06-08
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Bli en del av Bjerking, det medarbetarägda företaget där din röst verkligen räknas. Hos Bjerking i Hornstull får du chansen att forma framtidens hållbara stadsutveckling tillsammans med ett engagerat team av experter i en inkluderande miljö.Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Som mark- och gatuprojektör arbetar du nära seniora kollegor med att ta fram tekniska lösningar för vägar, gator och markanläggningar. Du har en central roll i projekteringsfasen där du omsätter visioner till praktiska handlingar i spännande infrastrukturprojekt.
Du erbjuds
Du kommer inleda som konsult där målsättningen är en tillsvidare anställning hos Bjerking.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett operativt arbete med fokus på teknisk projektering och framtagande av handlingar för infrastrukturprojekt, främst i Stockholmsområdet.
Genomföra gatu- och markprojektering i Civil 3D
Upprätta system- och bygghandlingar för anläggningsprojekt
Samarbeta med teknikansvariga och seniora projektörer i projektteam
Delta i tekniska avstämningar och projektmöten
Arbeta med masshantering, schakt- och markplanering
Säkerställa att projektering sker enligt AMA Anläggning och relevanta regelverk
Vi söker dig som har
Minst ett års erfarenhet av projektering inom mark och gata
God vana av att arbeta i Civil 3D eller liknande CAD-system
Kunskap om framtagande av system- och bygghandlingar
Förståelse för AMA Anläggning och regelverk inom samhällsbyggnad
Högskoleingenjörsexamen inom samhällsbyggnad, väg och vatten eller motsvarande
Flytande svenska och goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av att arbeta med AMA-beskrivningar
Erfarenhet av 3D-modellering med leverans till samordningsmodell
Erfarenhet av kommunala eller andra offentliga uppdrag
Erfarenhet av markprojektering i industri- och logistikmiljöer
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Ordningsam
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "USPQ2R". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9953652