Kursledare
Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten / Pedagogjobb / Gävle Visa alla pedagogjobb i Gävle
2026-04-14
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten i Gävle
, Söderhamn
, Falun
, Uppsala
, Borlänge
eller i hela Sverige
Har du specialistkunskaper och en passion för att lära ut? Nu har du möjlighet att bli en del av vår folkbildande verksamhet! Vi tar emot spontanansökningar från dig som vill undervisa inom vårt öppna kursutbud till hösten 2026.
Vad vi söker
Vi letar efter engagerade kursledare för undervisning på plats i Gävle eller på distans, beroende på ämnets karaktär. Exempel på intressanta ämnen:
Språk
Konst & hantverk
Foto
Hälsa
Andra färdigheter och specialintressen
Vi söker i första hand dig som:
Har goda kunskaper i det ämne som du vill undervisa i
Brinner för att dela med dig av dina kunskaper till andra
Har pedagogisk erfarenhet
Kan undervisa på svenska
Insikt i folkbildningens idé, pedagogik och särdrag samt erfarenhet av ideellt engagemang är meriterande.
Om Folkuniversitetet
Folkuniversitetets verksamhetsidé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Vi är en idéburen organisation, fristående från partipolitiska, religiösa och kommersiella intressen. Vi bedriver en omfattande verksamhet inom folkbildning och vuxenutbildning, gymnasieskola, yrkeshögskola, SFI samt uppdragsutbildning för företag, organisationer och myndigheter. Läs mer om oss på https://www.folkuniversitetet.se/
Om uppdraget
Undervisningen sker i form av kurser eller workshops, vanligtvis en kväll i veckan eller på helgtid i 5-12 veckor. Anställningen är en objektsanställning per kurs, vilket gör det till ett perfekt extrajobb för dig med annan huvudsaklig sysselsättning.
Beskriv i din ansökan vilket ämne du vill undervisa i och om du ser det som en workshop eller en längre kurs. Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Vi tar emot CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem Talent Recruiter. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post eller telefon. Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Välkommen med din ansökan till Folkuniversitetet i Gävle!
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121918".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
Bergsbrunnagatan 1 (visa karta
)
753 23 UPPSALA
Folkuniversitetet
Utbildningsledare
Maria Olsson maria.olsson@folkuniversitetet.se
9853712