Kursadministratör
Vill du arbeta med kursadministration, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som kursadministratör vid Statsvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet.
Statsvetenskapliga institutionen tillhör den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet och har ca 120 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Verksamheterna utgörs huvudsakligen av undervisning på grund- och avancerad nivå samt inom forskarutbildningen. Därtill bedrivs det en omfattande forskning på nationell och internationell nivå vid institutionen. Läs mer om institutionens verksamhet på vår hemsida:http://www.statsvet.uu.se Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
I rollen som kursadministratör förväntas du tillsammans med övrig administrativ personal ge professionellt stöd och service till både medarbetare och studenter på grund- och avancerad nivå samt på andra sätt bidra till en god arbetsmiljö på institutionen. Arbetet innebär ett mycket nära samarbete med kursansvariga lärare, studierektorer, studievägledare och övriga administratörer, vilket ställer höga krav på god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta tillsammans för att studieadministrationen ska fungera på bästa sätt.
Arbetsuppgifterna varierar både i omfattning och svårighetsgrad men främst kommer du att:
- Arbeta med institutionens kurser i läroplattformen Studium (Canvas) och i Ladok.
- Hantering av kursregistreringar, omregistreringar, inrapportering av resultat och reservantagningar.
- Ansvara för schemaläggning, lokalbokning och samordning av bokningar för tentamenstillfällen.
- Ansvara för institutionens tentamenshantering i Inspera.
- Ansvara för administration kring institutionens forskarutbildning.
- Assistera vid hanteringen av institutionens studenter gällande utbytesstudier
- Delta i institutionsgemensamma arbetsuppgifter.
De administrativa system du främst kommer att arbeta med är Studium (Canvas), Ladok, TimeEdit och Inspera. Det förekommer även andra system/program vid Uppsala universitet som NyA, KURT, MoveOn m.fl som är meriterande. Erfarenhet av utbildningsadministration från universitet eller högskola är särskilt meriterande för denna tjänst.
Som kursadministratör förväntas du löpande fortbilda dig inom ditt arbetsområde. Du ska kunna sätta dig in i olika frågeställningar och bidra till att både skapa rutiner och finna lösningar som underlättar och utvecklar vår verksamhet.
Kvalifikationskrav:
Vi söker dig som har:
- Högskoleexamen eller motsvarande kompetens som av arbetsgivaren bedöms likvärdig.
- Minst 5 års erfarenhet från studentinriktad verksamhet tex. inom utbildningsadministration vid universitet eller högskola.
- Mycket goda kunskaper i skriftlig och muntlig svenska och engelska.
- Mycket god datorvana.
- Minst 5 års erfarenhet av att arbeta med administrativa system som Studium (Canvas), Ladok, Inspera, TimeEdit och Kurt.
Eftersom kontakter med lärare och studenter är centralt i arbetet läggs stor vikt vid servicekänsla och god samarbetsförmåga. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du har även lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och att du har förmågan att möta arbetstoppar genom att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan komma att tillämpas). Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Stina-Lena Kaarle, e-post: stina-lena.kaarle@statsvet.uu.se
eller HR-generalist Anna Wistus, e-post: anna.wistus@statsvet.uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 26 mars 2025, UFV-PA 2026/767.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
