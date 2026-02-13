Kursadministratör
2026-02-13
Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) vid Uppsala universitet koordinerar och administrerar all grundutbildning inom den biologiska sektionen.
Institutionens övergripande mål är att erbjuda ett brett utbud av kurser och utbildningsprogram inom biologi, bioteknik och bioinformatik på en hög internationell nivå och med hög pedagogisk kvalitet. Institutionen har en bred verksamhet och finns på tre Campus: Evolutionsbiologiskt centrum, Biomedicinskt centrum och Campus Gotland. Vår utbildningsmiljö är i hög grad internationell, med studenter och ett nätverk av lärare från större delen av världen. Institutionen har ca 30 anställda och 1300 studenter. Läs gärna mer om verksamhetens arbete på https://www.uu.se/institution/biologisk-grundutbildning/
Arbetsuppgifter
I din roll som kursadministratör ingår att ge kursadministrativt stöd och service till lärare och studenter på grund- och avancerad nivå. Arbetet utgår från ett arbetslag där kursadministratörerna arbetar i nära samarbete med studierektorer, lärare och annan administrativ personal. Du har även kontakt med instanser utanför institutionen som bl.a. förvaltningen och fakultet, och det finns möjlighet att ingå i flera administrativa nätverk inom Uppsala universitet.
I det kursadministrativa stödet ingår bl.a. administration av kursscheman, lokalbokning, tentamen samt kursregistrering och registrering av studieresultat. De administrativa system du kommer att arbeta med är framför allt TimeEdit, Ladok, Inspera, Studium, och NyA. Andra arbetsuppgifter kan tillkomma inom ramen för anställningen.
Kvalifikationskrav
Relevant högskoleutbildning, yrkesutbildning inom administrativt område eller motsvarande kompetens som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Erfarenhet av administrativt arbete. God datorvana och kunskaper i Office-paketet. God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid den personliga lämpligheten. Vi ser att du har förmåga att på ett strukturerat sätt, prioritera och hålla tidsramar samtidigt som du är noggrann. Du behöver också vara flexibel och öppen för systemförändringar. Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt och är drivande i ditt dagliga arbete. Som person behöver du vara utåtriktad och ha lätt att kommunicera då denna tjänst innebär många personkontakter med t.ex. studenter, kollegor och lärare/forskare. Vi som kommer att jobba tillsammans med dig ser oss som ett team och värdesätter din samarbetsförmåga.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av utbildningsadministration vid högskola- och eller universitet. Erfarenhet av de utbildningsadministrativa systemen TimeEdit, Ladok, Studium, och Inspera samt andra system/program som används vid Uppsala universitet är meriterande.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan komma att tillämpas). Omfattningen är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Richard Svanbäck, 072 - 999 95 46, richard.svanback@ebc.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 6 mars 2026, UFV-PA 2026/460.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
Seko - seko@uadm.uu.se
ST (OFR/S) - ofr@uu.se
