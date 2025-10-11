Kurator till Kvinnohuset Örebro sökes!
2025-10-11
Kurator till Kvinnohuset i Örebro - för ett samhälle fritt från våld
Vill du arbeta med ett uppdrag som gör skillnad - på riktigt?
Kvinnohuset i Örebro erbjuder stöd och skydd till kvinnor och barn som är eller har varit utsatta för våld i nära relation. Nu söker vi dig som vill bidra i detta viktiga arbete som kurator i vårt skyddade boende.Publiceringsdatum2025-10-11Om företaget
Kvinnohuset i Örebro är en ideell och politiskt obunden kvinnojoursförening med över 40 års erfarenhet av att möta våldsutsatta kvinnor och barn. Vi drivs av engagemang, kunskap och hjärta, och har under senare år utvecklats till en professionell verksamhet med tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg).
Vår verksamhet bedrivs med hög kvalitet och tydliga rutiner för att uppfylla de krav som ställs enligt lag, föreskrifter och samarbetsavtal.
Kvinnohuset i Örebro består av tre delar:
Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn
Samtalsmottagning som erbjuder stöd till kvinnor, anhöriga och professionella
Kunskapsspridning och opinionsbildning för ett samhälle fritt från våld
Vi är medlemmar i riksförbundet Unizon och arbetar utifrån ett jämställdhets- och barnrättsperspektiv.Om tjänsten
Tjänsten som kurator tillhör det skyddade boendet, men du kan även komma att bidra i vårt utåtriktade arbete.
Du blir en del av ett engagerat team med hög kompetens och stark laganda. Hos oss präglas arbetet av glädje, professionalitet och omtanke - både för våra stödsökande och för varandra. Vi arbetar för livshälsa som innebär att stärka den enskilde under boendetiden med värme, gemenskap och livskvalitet.
Vi erbjuder handledning, nära kollegialt stöd, gemensam reflektion, kontinuerlig kompetensutveckling samt friskvårdspeng och möjlighet till friskvård på arbetstid.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbeta i team utifrån socialtjänstens uppdrag för kvinnor och barn som bor i vårt skyddade boende
Vara samordnande kontaktperson för både vuxen och barn samt samverka i alla aktuella kontakter
Hålla skydd- samt stödsamtal med kvinnor och barn, likväl ge föräldrastöd utifrån socialtjänstens uppdrag
Upprätta, genomföra och följa upp genomförandeplaner, skriva journalföring, rapporter samt genomföra riskbedömningar & säkerhetsplaneringar
Delta i boendets gemensamma aktiviteter, barnpassning vid behov och bidra till att skapa en trivsam boendemiljö
Bemanna boendets beredskapstelefon
Aktivt arbeta gemensamt i teamet för att upprätthålla vår goda arbetsmiljö
Vanliga förekommande praktiska uppgifter förekommande i en boendeverksamhet
Delta i utåtriktat arbete såsom information, utbildningar eller föreläsningarKvalifikationer
Socionomexamen
B-körkort (manuell växellåda)
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom boendeverksamhet och med våld i nära relationer
Erfarenhet av samtalsstöd till vuxna och barn, likväl av föräldrastöd
Utbildningar i TMO, MI och riskbedömningsinstrument (VINR/HRV) är meriterande, likväl utbildning i gruppverksamhet gällande kvinnor/föräldrar/barn.
Vi söker dig som har ett omsorgsfullt och respektfullt förhållningssätt, trivs i samarbete, är flexibel och trygg i att hantera varierande arbetsdagar. Du kan även tala inför grupp vid behov. Personlig lämplighet är avgörande.
Anställningsvillkor
Heltid, tillsvidare (6 månaders provanställning)
Arbetstid enligt schema: måndag-fredag 07:30-16:00/11:30-20:00 samt helg var fjärde vecka (10-18). Beredskapstjänst ingår.
Kollektivavtal via Fremia
Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
På grund av verksamhetens karaktär söker vi endast kvinnliga sökande.
Vi avböjer kontakt med externa rekryteringsbolag.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 27 oktober! OBS: Kort ansökningsdatum.
Skicka ditt CV tillsammans med ett personligt brev till: info@kvinnohusetorebro.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
E-post: info@kvinnohusetorebro.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ref. Kurator". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kvinnohuset i Örebro
, http://www.kvinnohusetorebro.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Therese Ehrenstråhle te@kvinnohusetorebro.se Jobbnummer
9552174