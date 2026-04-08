Kurator till Kvinnobyrån, heltid 100%
2026-04-08
Kvinnobyrån omorganiserar och utökar! Vi söker två kuratorer varav den ena tjänsten (50%) är inriktad på utåtriktat arbete men innefattar även att kunna ta emot stödsökande i samtal vid behov. Den andra tjänsten (100%) är inriktad på att ta emot stödsökande men innefattar även en del utåtriktat arbete tillsammans med kollega/kurator.Publiceringsdatum2026-04-08Om företaget
Uppsala Stadsmission arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Uppsala. Vi har en kristen grundsyn och är en ideell förening. Vi erbjuder bland annat öppna mötesplatser, enskilt stöd och arbetsträning. Vi vill att människor ska återfå kontrollen över sina liv, känna hopp och livsglädje, samt tillhörighet i samhället. Uppsala Stadsmission strävar efter att skapa jämlika möjligheter och förutsättningar för alla deltagare oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. Läs gärna mer på www.uppsalastadsmission.se
Om Kvinnobyrån
Uppsala stadsmission har ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) tillsammans med Uppsala kommun för att driva Kvinnobyrån där vi erbjuder stöd till kvinnor och barn som är utsatta för våld i en nära relation. På Kvinnobyrån finns både möjlighet att få individuella stödsamtal och stödsamtal i grupp tillsammans med andra som har varit utsatta för våld eller behöver stöd i en pågående våldsam relation.
Kvinnobyrån erbjuder strukturerade stödsamtal där dom stödsökande får möjlighet att bearbeta sina erfarenheter av att ha varit utsatt för våld eller behöver stöd i en pågående relation, samtidigt som vi erbjuder en väg ut ur isolering och in i gemenskap. Hos oss erbjuds olika former av stöd - både individuellt och i grupp, samt att vi ger stöd i myndighetskontakter och vid juridiska ärenden. Kvinnobyrån har även två anonyma lägenheter och jobbar även med leg psykologer som är kopplade till verksamheten.
Kvinnobyrån arbetar utifrån evidensbaserade metoder och Kvinnobyrån är en utåtriktad verksamhet som bland annat samarbetar med Uppsala kommuns verksamhet Nexus. Utöver stöd till kvinnor och barn så förläser vi och utbildar personal som möter målgruppen. Mer information om Kvinnobyrån, se: www.uppsalastadsmission.se/kvinnobyran
Om tjänsterna
Vi söker dig/er som besitter en professionell kunskap om våld i nära relation och hur dess mekanismer påverkar människan. Du ska ha en gedigen erfarenhet av att möta personer i kris.
Den tjänst som är på 50% innefattar främst utåtriktad arbete, detta via föreläsningar/ utbildning som du själv bokar in samt att du även presentera verksamheten och de insatser som Kvinnobyrån erbjuder. Arbetet kräver självständig planering men med stöd både från kurator och verksamhetschef. Vi ser även att du ska vara flexibel i att ta emot stödsökande vid behov och utifrån detta besitter god kunskap i att hålla i stödsamtal.
Till den kuratorstjänst som innefattar 100% söker vi dig som har en gedigen erfarenhet av att möta målgruppen och som känner till hur samhället fungerar och kan koppla på andra samhälleliga insatser som målgruppen är i behov av. Vi ser gärna att du har en steg 1 utbildning eller motsvarande. Dina arbetsuppgifter
Engagerat sprida information/ utbilda om våld i när relation om Kvinnobyrån.
Hålla i strukturerade stödsamtal
Ge praktiskt stöd
Samverka med myndigheter
Vid behov samordna, och följa upp insatser
Bemanna verksamhetstelefon, ta emot förfrågningar samt erbjuda rådgivning
Vara delaktig i utveckling av verksamheten
I tjänsten ingår handledning. Som ideell förening är Kvinnobyrån i ständig förändring och utveckling vilket gör att arbetsuppgifter och målgrupp kan komma att förändras.Dina personliga egenskaper
Du är trygg, självgående, engagerad, varm och tydlig samt initiativtagande. Du känner till förhållningssättet; privat, personlig och professionell. Kan möta människor i kris på ett personligt sätt. Tjänsten kräver självständighet vilket innebär att du behöver kunna planera, strukturera och prioritera ditt arbete. I tjänsten är det även nödvändigt att du har en god samarbetsförmåga, detta då Kvinnobyrån sätter samverkan som något viktigt. Ett grundperspektiv som gör dig till en bra medarbetare är ditt förhållningssätt till dina medmänniskor.Kvalifikationer
För båda tjänsterna krävs att du har följande:
Socionomexamen, steg 1 eller likvärdig utbildning utifrån arbetsgivares bedömning
Professionell kunskap om våld i nära relation
Gedigen erfarenhet av att genomföra stödsamtal med personer som är utsatta för våld i nära relation
Erfarenhet av att utbilda/hålla i föreläsningar
God kunskap om socialtjänsten och lagstiftningen
Goda kunskaper i svenska språket
Det är meriterande om du har B-körkort.
Övrig information
Varaktighet/arbetstid: Tjänsterna är på halvtid respektive heltid och tillsvidare med tillträde efter överenskommelse. Vi tillämpar provanställning.
Kontaktperson: För mer information, kontakta verksamhetschef Anna Sjölund 073-397 60 30 anna.sjolund@uppsalastadsmission.se
Urval och ansökan: Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Skicka därför gärna ditt CV och personliga brev redan idag. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag från Polisens belastningsregister kommer efterfrågas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Uppsala Stadsmission
9843217