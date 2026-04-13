Kurator till Barnahus
2026-04-13
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Första linjens socialtjänst
Haninge kommun anpassar sig inför framtidens socialtjänst och har därför inrättat en första linjens socialtjänst. Här har vi samlat tidiga och förebyggande råd- och stödinsatser med mål att kunna erbjuda kommuninvånarna hjälp i ett tidigt skede så allvarlig problematik förebyggs. Vi skall finnas nära kommuninvånarna och det skall bli enklare att komma i kontakt med socialtjänsten. Sedan knappt två år tillbaka ingår Barnahus Haninge/Nynäshamn i Första linjens socialtjänst.
Barnahus Haninge/Nynäshamn
På Barnahus samverkar socialtjänsten i Haninge och Nynäshamns kommun, polis, åklagare, Barnskyddsteam, BUP samt distriktstandvården i Handen. Målgruppen är barn upp till 18 år som misstänks ha varit utsatta för hot om våld, våld eller sexuella övergrepp av någon som de bor eller har bott med eller någon annan närstående person, samt barn upp till 18 år som har varit utsatta för sexuella övergrepp oavsett förövare. Även barn som utsatts för barnfridsbrott och barnens familjer ingår i målgruppen samt, i de fall det bedöms lämpligt, barn som är förövare av sexualbrott
Då en av Barnahus medarbetare går vidare till annat uppdrag inom enheten söker vi nu en kurator till Barnahus Haninge/Nynäshamn.
Ditt uppdrag
Som kurator på Barnahus är ditt huvudsakliga uppdrag att ge stöd till barn genom samtal efter polisförhör. Du ansvarar för att i nära samarbete med kollegor planera och tillgodose barnets behov av stöd. I uppdraget ingår också att ge berörda föräldrar/omsorgspersoner stöd efter polisförhör i syfte att underlätta för barnet. Du skall också finnas som stöd till de medföljare som följer med barnet till Barnahus.
Som kurator håller du också samtal med barn som upplevt våld från närstående - så kallade "Här&Nu-samtal" samt samtal utifrån Trappanmodellen.
Arbetet som kurator sker i nära samverkan med socialsekreterare på socialtjänsten och samordnare för Barnahus. Arbetet på Barnahus är under ständig utveckling och du är en viktig del i detta.
Det här söker vi hos dig
Vi söker dig med erfarenhet av arbete med målgruppen. Vi lägger stor vikt vid ett professionellt bemötande av våra medborgare, samarbetspartners och varandra. För att trivas hos oss, och för att lyckas i ditt uppdrag, behöver du vara en kommunikativ och lyhörd person som både uppskattar och har mycket god förmåga att samarbeta med andra professioner. Vi arbetar ständigt med att utveckla verksamheten och du förväntas ta en aktiv del i att driva och utveckla arbetet mot uppsatta mål.
För tjänsten krävs att du har:
Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig
Dokumenterad erfarenhet av att arbete med våldsutsatta
Dokumenterad erfarenhet av barnsamtal
Dokumenterad erfarenhet av krisstöd
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom Barnahusverksamhet
Utbildning i Trappan
Erfarenhet av att arbeta med stöd till och med familjer
Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten
Vid rekryteringen läggs stor vikt vid personlig lämplighet och följande kompetenser:
Du har barnfokus och kunskap om barns rättigheter
Du har traumakunskap och kunskap om våld mot barn
Du är lyhörd och tydlig i din kommunikation
Du är förtroendeingivande och har god samarbetsförmåga
Du driver på ett självgående och ansvarsfullt sätt dina uppgifter framåt
Du är stresstålig och har förmåga att hantera akuta situationer
Det här kan vi erbjuda dig
Vi kan erbjuda dig ett utvecklande, viktigt och spännande arbete som engagerar och utmanar. På Barnahus arbetar 2 personer med mycket kompetens och erfarenheter. Barnahus Haninge/Nynäshamn ligger i framkant vad gäller samverkan med polis och arbetar framgångsrikt med att fånga upp barn utsatta för barnfridsbrott. Arbetet leds av samordnare i samverkan med enhetschef. Arbetsgruppen har regelbunden extern handledning.
Barnahus verksamhet bedrivs i nyrenoverade och väl anpassade lokaler med centralt läge och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från Södermalm. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, friskvårdscheckar, flextid, klämdagar samt möjlighet till semesterväxling.
Intervjuer sker löpande, så ansök redan i dag!
Har du frågor om tjänsten? Kontakta:
Nadja Bergsten, Samordnare Barnahus, 08-606 52 82
Helena Svedgård- Enhetschef, 08-606 73 14
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Anställning kan ske först efter att ett godtagbart registerutdrag från Polisens erhållits.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
136 81 HANINGE
Haninge
