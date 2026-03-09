Kurator till affektiv mottagning 3, vikariat
2026-03-09
Verksamhetsområde psykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Affektiv mottagning 3 är en öppenvårdsmottagning inom specialistpsykiatrin i Uppsala. Vår målgrupp är personer över 25 år med en eller flera av diagnoserna bipolär sjukdom, depression, ångestsyndrom, personlighetsstörning och neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar i multiprofessionella team och vår målsättning är att ha tydliga och konkreta behandlingsriktlinjer samt goda flöden för samtliga patientgrupper.
Ditt uppdrag
Som kurator hos oss har du ett varierat och meningsfullt uppdrag. I arbetsuppgifterna ingår bl a att samverka med kommun, andra myndigheter, vårdgrannar och anhöriga. Du gör psykosociala bedömningar och kan även vara patienterna behjälplig med återgång i arbete. I arbetsuppgifterna ingår även suicidprevention enligt ett välstrukturerat program som finns i Region Uppsala. På mottagningen arbetar vi ständigt med att utveckla och förbättra våra arbetssätt och du är en viktig del i det arbetet. Du har regelbunden handledning och har alltid tillgång till kollegial vägledning. Då vi verkar på ett universitetssjukhus förekommer både interna och externa utbildningar och du har goda möjligheter till kompetensutveckling.
Du som börjar hos oss kommer att ingå i en mycket trevlig arbetsgrupp med kompetenta, kreativa och handlingskraftiga kollegor i ett sammanhang med tydliga rutiner och riktlinjer i kombination med professionell frihet och autonomi. Vi har en positiv lösningsfokuserad mottagningskultur med mycket skratt och gott samarbete över professionsgränser. Detta märks när du är på mottagningen och det syns i våra medarbetarenkäter. Vi är stolta över vår mottagning och glada att vi nu kan välkomna ytterligare en kollega!Publiceringsdatum2026-03-09Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen, gärna med flera års erfarenhet i yrket. Du har erfarenhet både från myndighetsutövning inom kommun och som kurator inom region. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom specialistpsykiatrisk öppenvård. Det är önskvärt att du har legitimation som hälso- och sjukvårdskurator. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Din kompetens
Du tycker om att arbeta i team, är engagerad och vill bidra till att mottagningens arbete och rutiner utvecklas på ett positivt sätt. Du är trygg, har självinsikt och har en förmåga att skilja på det personliga och professionella. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter som ger resultat. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du förblir motiverad och arbetar på, även när hinder uppstår, tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt inom uppsatta tidsramar. Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren, baserat på dennes förutsättningar att ta till sig kunskap. Du uttrycker en positiv attityd till ditt arbete och handlar i enlighet med av verksamheten fattade beslut, mål och riktlinjer.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett vikariat fr o m 2026 05 01 till 2027 08 31. Startdatum enligt överenskommelse. Arbetet på mottagningen bedrivs helgfri måndag till fredag under dagtid.
Vill du veta mer?
Avdelningschef Maria Stenström, 018-611 20 13
Kurator Wanjiru Gathogo 018-611 88 84
Facklig representant nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
