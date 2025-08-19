Kurator, Kvinnosjukvården
Din arbetsplats
Kvinnosjukvården i Värmland bedriver obstetrisk och gynekologisk verksamhet vid Centralsjukhuset i Karlstad.
I Kvinnosjukvårdens obstetriska del av verksamheten finns specialistmödravård, förlossningsvård, BB och eftervårdsmottagning. Verksamheten har en omfattande gynekologisk öppenvårdsmottagning med flera olika enheter, Det finns allmän gynekologisk mottagning, dagsjukvård med cytostatikabehandling, dag-operationer, abortmottagning med dagsjukvård, enhet för sexuell hälsa och kurators mottagning
Kvinnoklinikens kurators-team söker nu en ny kollega. Här får du ett meningsfullt uppdrag där dina samtal blir ett viktigt stöd för individer i livets mest sårbara stunder
Som kurator på kvinnokliniken erbjuder du krisstöd, individuellt anpassade samtal, rådgivning och stöd i bearbetningsprocesser för patienter som drabbats av exempelvis sexuella övergrepp, gynekologisk cancer, ofrivillig barnlöshet, missfall eller graviditetskomplikationer. Arbetet omfattar både akuta insatser med kort varsel på avdelning och planerade mottagningar vilket innebär att dina arbetsdagar kan variera i innehåll och tempo. I tjänsten ingår administrativa arbetsuppgifter såsom journalföring och remisshantering. Samverkan med andra vårdgivare och myndigheter är en del av arbetet
Dina kunskaper/kompetenser
Vi söker dig som har en godkänd socionomexamen och som vill arbeta samtalsstödjande för att förbättra våra patienters situation. Det är meriterande om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator eller/har en grundläggande psykoterapiutbildning steg 1.
Du är lösningsfokuserad, har ett empatiskt förhållningssätt och värdesätter bra kollegialt samarbete. Vi värdesätter förbättringsarbete och hoppas du vill vara med och vidareutveckla vår verksamhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
