Kurator första linjen Karlstad, vikariat
2025-10-01
Vi söker nu en vikarierande kurator till Första linjen unga Karlstad!
Din arbetsplats
Verksamhetsområdet barn, unga och familjehälsa är en länsövergripande verksamhet som idag består av drygt 200 medarbetare och utgörs av verksamhet vid barnmorskemottagning, barnavårdscentral, ungdomsmottagning, första linjen unga, familjecentral, barn- och familjestöd samt logopedenheten.
Tillsammans ger vi hälso- och sjukvård till verksamhetens målgrupper med fokus på den förebyggande hälso- och sjukvården.
Hos oss arbetar ett team lösningsfokuserade behandlare med olika kompetenser och erfarenheter; psykologer, socionomer och administrativ personal. Första linjen unga är ett samarbete mellan Region Värmland och länets kommuner och består av flera öppenvårdsmottagningar på primärvårdsnivå i länet. Första linjen unga tar emot barn och ungdomar mellan 6 - 20 år med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa, samt deras närstående.
Som medarbetare inom Region Värmland erbjuds du olika former av personalförmåner, exempelvis friskvård på arbetstid, flextid och ett konkurrenskraftigt friskvårdsbidrag samt andra förmåner.
Vårt huvudsakliga uppdrag är att ge insatser till barn och ungdomar 6-20 år med lindrig upp till medelsvår psykisk ohälsa där insatserna utgår från en helhetssyn på den unges livssituation. Som kurator arbetar du bland annat med bedömning, psykoedukation och behandling i grupp eller individuellt. En del av ditt uppdrag som kurator är att bidra med det psykosociala perspektivet i teamet.
Utöver individuella insatser ingår att arbeta aktivt för att möjliggöra ett sammanhållande stöd i de fall skola, socialtjänst och Första linjen unga behöver samverka. Arbetet sker självständigt och handledning erbjuds som ett stöd i arbetet.
Dina kunskaper och kompetenser
Du är utbildad socionom och meriterande är steg-1 utbildning. Utöver utbildning önskar vi att du har erfarenhet av behandlingsarbete med barn, unga och föräldraskap. Du får gärna ha erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård i självständig ställning och vana av att analysera, reflektera, dokumentera och återge bedömningar av den psykiska ohälsan i tal och skrift.
Arbetet kräver förmåga att bedöma barn och ungas behov samt utifrån det planera och initiera stöd och behandling. För att lyckas i rollen ser vi att du har en väl utvecklad personlig mognad, arbetar strukturerat och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga men även förmåga till självständigt ansvar i arbetet. Vi vill att du bidrar med arbetsglädje och tar ansvar för såväl patienter som för kollegor och verksamhet. Därtill är du lösningsfokuserad och har ett öppet förhållningssätt till utveckling och förbättring av verksamheten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
