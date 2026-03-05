Kurator
2026-03-05
Doktor.se strävar efter att bli det självklara valet vid första vårdkontakt och arbetar för att göra primärvården tillgänglig för alla. Vår ambition är att bli en av landets största digifysiska vårdgivare med målet att alltid ge rätt vård på rätt plats i rätt tid.
Till Doktor.se Alnö Vårdcentral söker vi nu en Kurator som är intresserad av att vara med och utveckla primärvården och uppskattar att arbeta i en föränderlig miljö där du får chans att påverka samt bidra med initiativ och nytänkande.
Om rollen
Som kurator på Doktor.se Alnö Vårdcentral får du chansen att möta patienter i olika livssituationer och med varierande behov. Din vardag kommer vara fylld av omväxlande arbetsuppgifter, från bedömningar och utredningar till remittering, KBT-behandling och samtal. Vårt fokus är alltid på patientens behov, och vi är här för att ge trygg, modern vård på ett sätt som är tillgängligt och personligt.
Om dig
Vi söker dig som är engagerad och ansvarstagande i din roll. Du är intresserad av behandling inom en primärvårdskontext och tycker om att arbeta i en miljö där du får chans att påverka och bidra med egna initiativ och nytänkande. Vidare ser vi att du är lyhörd, tydlig och brinner för att skapa skillnad tillsammans med dina kollegor.
Vi söker dig med följande kvalifikationer:
Relevant högskoleutbildning
Minst 1 års erfarenhet av kliniskt behandlingsarbete som kurator, inom framförallt primärvård och företagshälsa.
Du arbetar med KBT-inriktning
Du uttrycker dig tydligt i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av av ACT, MCT och/eller Schematerapi
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en arbetsplats att utvecklas på, fenomenala kollegor och att bli en del av en växande vårdkoncern med många kontaktytor. Tillsammans skapar vi härlig teamkänsla, fin gemenskap och stark kultur!
Vi erbjuder dig också:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Frukost varje dag
Mer praktiska detaljer
Önskad start är så snart som möjligt, men självklart tar vi hänsyn till din uppsägningstid och önskemål
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning
Din placering kommer vara på Alnö Vårdcentral, Raholmsvägen 24, 865 31 Alnö.
Kan det vara dig vi söker?
Kul, då ser vi fram emot din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan utan skicka gärna in den redan idag - allt du behöver göra är att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Så ansöker du
