Kundtjänstrådgivare EL
Consort Nordic AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2026-03-04
Kundkonsulent - Bli en del av Consort
Har du en passion för att bygga starka kundrelationer och leverera service i toppklass?
Vill du arbeta i ett bolag med högt tempo, tydliga mål och stark laganda - där du samtidigt får möjlighet att utvecklas mot flera branscher?
Då är det dig vi söker!
Hos Consort arbetar vi med starka och välkända varumärken som vi är stolta över att representera. Vardagen hos oss är varierad, lärorik och utvecklande. Vi matchar dig med det uppdrag som passar dig bäst - och ger dig rätt förutsättningar att lyckas.
Vi tror på kontinuerlig uppföljning, träning och feedback - så att du kan leverera ännu bättre samtal på ditt sätt.
Rådgivning och försäljning via inkommande och utgående samtal
Kundservice via telefon och chatt
Vem är du?
Du kommunicerar obehindrat i tal och skrift
Du har minst gymnasiekompetens
Du har tidigare erfarenhet inom energibranschen
Det är meriterande om du har arbetat på elnätsbolag eller med fiber tidigare
För att lyckas i rollen brinner du för kundrelationer och vill alltid leverera förstklassig service. Du får energi av mötet med människor, är en lagspelare men trivs också med att ta egna initiativ.
Du är självsäker men ödmjuk, kvalitetsmedveten och van att arbeta i högt tempo mot tydliga mål. Du är lösningsorienterad, noggrann och ser möjligheter där andra ser hinder.
Vad erbjuder vi?
Fast timlön (vi arbetar inte med provision)
Friskvårdsbidrag
Stora karriär- och utvecklingsmöjligheter
Hos oss får du arbeta i ett expansivt bolag där utbildning och personlig utveckling står högt på agendan. Vi samarbetar med några av Nordens största företag och erbjuder en varierad och utvecklande arbetsdag.
Praktisk information
Placeringsort: Fabriksgatan 11, Göteborg
Anställningsform: Heltid (40 h/vecka), 6 månaders provanställning
Start: Så snart som möjligt
Arbetstider: Måndag-fredag mellan 08:00-21:00 (Arbetstid beroende på uppdrag)
Om Consort
Consort består av cirka 150 engagerade medarbetare med kontor i Trondheim, Oslo och Göteborg. Vi arbetar främst inom bank, försäkring och energi och har alltid 40-60 aktiva kunder som använder våra tjänster.
Våra arbetsområden inkluderar:
Utgående försäljning
Kundcenter
Försäkringsförmedling
Mötesbokning
Konsultuppdrag inom bank och ekonomi
Vi har endast fast lön för alla anställda och en stark prestations- och delningskultur.
Utöver fem Gasellutmärkelser i rad är vi även fem gånger certifierade av Great Place to Work - ett kvitto på vår starka kultur och arbetsmiljö.
Vi arbetar aktivt med hållbarhet och klimatansvar genom att vara med och plantera skog i Norge som en del av vårt långsiktiga miljöarbete.
Consort har stora tillväxtambitioner och är en eftertraktad partner inom våra verksamhetsområden.
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559329-2005), https://www.consortnordic.se/
Fabriksgatan 11 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Jobbnummer
9776100