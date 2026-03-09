Kundtjänstmedarbetare (vikariat)
2026-03-09
Klockan är 08:12. Tre kunder undrar var deras paket är, en vill byta storlek, någon skriver "älskar byxorna men..." och lagret ropar om en retur som behöver kollas. Du håller lugnet, öppnar inkorgen och börjar lösa saker, en efter en, systematiskt. Känner du igen dig? Då kan du vara den vi söker.
Vi letar efter en vikarierande kundtjänstmedarbetare som vill vara en del av MADLADY och bidra till en utomordentlig kundupplevelse. Hos oss är kundtjänst en central del av varumärket och hur vi upplevs varje dag.
Vad du gör hos oss?
Du arbetar främst skriftligt och är ofta första kontakten våra kunder möter. Rollen handlar om att kombinera struktur med rätt ton och tempo.
• Besvara kundärenden via mejl och sociala kanaler
• Hjälpa kunder med frågor kring order, leveranser, returer och produkter
• Samarbeta nära lager och e-commerce för att lösa ärenden effektivt
• Bidra till att utveckla arbetssätt och skapa en smidig kundresa
Vi vill att du:
• Är snabb i både tanke och formulering
• Har ett öga för detaljer och gillar när saker blir rätt från början
• Drivs av att hitta lösningar
• Har ett naturligt sinne för struktur och ordning
• Skriver flytande svenska och engelska obehindrat
• Trivs i ett högt tempo där man hjälper varandra och tar ansvar
Erfarenhet av kundtjänst eller e-handel är högst meriterande.
Arbetstiderna varierar och både kvällar och helger kan förekomma utifrån verksamhetens behov.
Start: april/maj
Ansökan skickas till jobb@madlady.se
tillsammans med:
CV
personligt brev
Svar på frågan: En kund kontaktar dig och är upprörd eftersom paketet inte kommit fram i tid och säger att det är ert fel. Hur skulle du hantera situationen?
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: jobb@madlady.se
Madlady AB (org.nr 556936-4796), http://www.madlady.se
