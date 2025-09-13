Kundtjänstmedarbetare (Växelist)
Taxi Grand Skåne i Lund AB / Kundservicejobb / Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Är du en serviceinriktad person som gillar att ha många bollar i luften? Vill du vara navet som får våra förare och kunder att mötas på bästa möjliga sätt? Då kan du vara den vi söker!
Vi är ett väletablerat taxibolag med fokus på punktlighet, trygghet och förstklassig kundservice. Vi kör både privatpersoner och företagskunder - dygnet runt, året om. Vår växel är hjärtat i vår verksamhet, där varje samtal räknas.Publiceringsdatum2025-09-13Dina arbetsuppgifter
Som växelist/kundtjänstmedarbetare är du företagets röst utåt. Du kommer att:
Ta emot bokningar via telefon och digitala system
Koordinera och dirigera körningar till rätt förare
Svara på kundfrågor och lösa problem på ett professionellt sätt
Ha kontakt med förare och säkerställa att körningar flyter smidigt
Administrativa uppgifter kopplade till bokningar och kundservice
Vi söker dig som:
Har god kommunikativ förmåga och trivs med telefon- och datorarbete
Lösningsorienterad och noggrann
Behärskar svenska flytande i tal och skrift (andra språk är meriterande)
Har tidigare erfarenhet av kundtjänst, transport eller växelarbete (meriterande men inget krav)
Är flexibel med arbetstider - kvällar, helger och jour kan förekomma
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: ahmed.zaraket@taxilund.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Taxi Grand Skåne i Lund AB
(org.nr 559390-1571)
Höstbruksvägen 6 (visa karta
)
226 60 LUND Jobbnummer
9507321