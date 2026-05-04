Kundtjänstmedarbetare
Exakta Photo AB / Kundservicejobb / Malmö
2026-05-04
Vi söker kundservicepersonal till vårt huvudkontor i Malmö för anställning under vår högsäsong, augusti till november/december.
Vi erbjuder ett spännande och socialt jobb på vår kundserviceavdelning, där vi hela tiden arbetar för att ge våra kunder bästa möjliga service och snabba lösningar på eventuella problem. Övriga administrativa uppgifter kan förekomma.
Vi söker dig som är sugen på att jobba en tid i ett glatt team och som tycker om att jobba i ett högt tempo där alla hjälps åt att nå de uppsatta målen.
Övriga krav
Goda datorkunskaper, telefonvana är ett plus
Är serviceminded, strukturerad och positiv
Talar och skriver flytande svenska
Grundläggande kunskaper i engelska
Tjänsten avser heltid, arbetstid: vardagar 07:30-16:00. Månadslön enligt avtal. Internutbildning för samtliga uppgifter sker på plats. Rekrytering kommer att ske löpande, så ansök nu.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exakta Photo AB
(org.nr 559259-3866), https://www.exaktaphoto.se/
Brännögatan 5 (visa karta
)
211 24 MALMÖ Arbetsplats
Huvudkontor Kontakt
Head of Customer Service
Natalie Lindeskog natalie.lindeskog@exaktaphoto.se Jobbnummer
9888525