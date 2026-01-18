Kundtjänstansvarig
Vesani Sweden AB - Kontor & utställning / Kundservicejobb / Ängelholm Visa alla kundservicejobb i Ängelholm
2026-01-18
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vesani Sweden AB - Kontor & utställning i Ängelholm
Kundtjänstansvarig
Led från fronten - bygg kundservice i toppklass
Vi växer snabbt och söker nu en driven och affärsnära Kundtjänstansvarig som vill ta ett helhetsansvar för vår kundservice och vara med och forma ett av Sveriges mest spännande premiumvarumärken inom heminredning.
Det här är en nyckelroll med stort mandat, där du kombinerar tydligt ledarskap med operativ närvaro - du visar vägen genom att själv hantera ärenden, hålla hög kvalitet och sätta standarden för teamet.
Om rollen
Som Kundtjänstansvarig ansvarar du för både den dagliga driften och den långsiktiga utvecklingen av kundtjänsten. Du leder, coachar och utvecklar teamet - samtidigt som du själv är aktiv i kunddialogen och föregår med gott exempel.
Ditt ansvar
Leda och utveckla kundtjänstteamet - med operativt eget ansvar i ärendehantering
Säkerställa hög kvalitet, effektivitet och premiumkänsla i varje kundkontakt
Äga och utveckla processer, arbetssätt och struktur i kundtjänsten
Ansvara för bemanning, daglig drift och uppföljning
Arbeta datadrivet med KPI:er och kontinuerliga förbättringar
Säkerställa att kundservice stärker Vesanis varumärke i varje kontakt
Vi söker dig som
Har erfarenhet av ledarskap, gärna inom kundservice, drift eller försäljning
Trivs med att leda genom att göra och är stark även operativt
Är strukturerad, analytisk och resultatorienterad
Har ett starkt driv och vill bygga team, kultur och kundupplevelse i toppklass
Trivs i en snabbväxande organisation med högt tempo och stort ansvarPubliceringsdatum2026-01-18Kvalifikationer
Flytande svenska i tal och skrift
Mycket god engelska
B-körkort
Vi erbjuder
En nyckelroll i en snabbväxande premiumverksamhet
Stort mandat och verklig möjlighet att påverka
Moderna lokaler i Ängelholm
Trygg anställning i ett finansiellt starkt bolag
Förmåner som friskvårdsbidrag, personalrabatter, frukost, dator & mobil
Ett engagerat team med höga ambitioner
Hos Vesani får du frihet, ansvar och möjligheten att göra verklig skillnad. Vi drivs av entreprenörskap, kvalitet och tillväxt - och söker dig som vill visa vägen.
Ansökan: jobb@vesani.se
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: jobb@vesani.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vesani Sweden AB
(org.nr 559349-9444), http://www.vesani.se
Transportgatan 6 (visa karta
)
262 71 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vesani Sweden AB - Kontor & utställning Jobbnummer
9690190