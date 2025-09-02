Kundtjänst / Administration
2025-09-02
Eartech Hörselkliniker arbetar med hörapparater, hörselskydd och hörselhjälpmedel. Vi har 14 hörselmottagningar i Sverige. Våra mottagningar är auktoriserade av Region Stockholm, Region Uppsala, Region Östergötland och Region Skåne. Vi är leverantörsoberoende och arbetar med alla stora leverantörer på marknaden. På Eartech arbetar audionomer, hörselingenjörer, servicetekniker och administrativ personal. Eartech Hörselkliniker blev utsedda till Gasellföretag 2019, 2020, 2021 och 2022 av tidningen Dagens Industri.
Vi söker en serviceinriktad medarbetare på deltid (50 %) med teamkänsla, IT-vana och vana vid telefonsamtal. Flexibilitet och humor är uppskattade egenskaper hos oss.
Idag är vi runt 60 medarbetare och nu söker vi:
Besöksbokare/kundbokare
Via telefon boka patienter som kontaktar oss eller behöver följas upp.
Vi söker dig som:
Är positiv och har ett stort intresse för människor
Har lätt för att arbeta med olika IT-system
Behärskar MS Office
Fungerar bra i team
Motiveras av att utveckla vår kundtjänst
Hos Eartech är det högt i tak och du kommer ha möjligheter att planera ditt arbete och även ditt schema.
Omfattning: 50 % (deltid)
Är du intresserad så skicka din ansökan via mail till: ansokan@eartech.se
Till denna tjänst så intervjuar vi kontinuerligt så välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
(org.nr 556906-5468), http://www.eartech.se
