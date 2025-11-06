Kundtjänst
2025-11-06
Brinner du för att ge riktigt bra service, älskar att ha kontakt med människor och trivs bäst när det händer mycket? Då kan du vara vår nästa kollega i Kundtjänst-teamet på Hööks!
Om rollen
Som kundtjänstmedarbetare hos oss blir du en viktig del av kundernas upplevelse av Hööks. Du hjälper våra kunder via mejl, sociala medier och ibland telefon - alltid med målet att överträffa förväntningarna och leverera service i världsklass.
Arbetet sker på plats i Borås, där du blir en del av ett engagerat team som gillar tempo, samarbete och nöjda kunder.
Dina uppgifter
• Ge bästa service till våra kunder via mejl, sociala medier och telefon
• Stötta våra butiker och kollegor med snabba och tydliga svar
• Hantera ordrar, betalningar och kundärenden i flera olika system
• Säkerställa att kundinformationen alltid är korrekt
• Välkomna våra besökare i receptionen och bidra till en positiv upplevelse
• Arbeta mot uppsatta mål och bidra till avdelningens utveckling och teamkänsla
Vi tror att du
• Har en naturlig känsla för service och ett genuint kundfokus
• Är en tydlig kommunikatör - både i skrift och tal
• Har lätt för att prioritera, strukturera och hålla många bollar i luften
• Trivs i ett team men också tar ansvar för dina egna uppgifter
• Talar och skriver flytande svenska och engelska (andra nordiska språk är ett plus)
• Har erfarenhet från kundtjänst, administration eller liknande serviceyrke
Varför Hööks?
På Hööks är vi stolta över vår kultur - vi bryr oss om både kunder och kollegor. Här får du arbeta i en varm, inkluderande miljö där engagemang och ansvar värderas högt. Vi erbjuder varierande dagar, mycket energi och chansen att göra skillnad - varje dag.
Tjänsten är ett vikariat t o m 2026-09-30 på heltid. Tillsättning sker omgående eller enligt överenskommelse. Rekryteringsprocessen sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan om du är intresserad av tjänsten.
Vi ser framemot din ansökan!
Ditt engagemang, vår styrka!
Vi som arbetar på Hööks vet vad vi pratar om. Tillsammans har vi 550 hästar och drygt 350 hundar. Vårt engagemang, kunskap och passion för hästsport gör oss unika och skapar stolthet och arbetsglädje. När vi trivs på jobbet trivs även våra kunder hos oss.
Vi vill inspirera till ett aktivt och roligt liv med hästen i fokus och vår affärsidé är tydlig: Vi erbjuder alla aktiva utövare av hästsport ett prisvärt sortiment av utrustning, kläder och skor med rätt design, funktion och kvalité.
Engagemang, omtanke, samarbete och en helhjärtad passion för häst och hund är vår gemensamma styrka som gör det möjligt för oss att utvecklas som arbetsgivare, skapa tillväxt och ge det lilla extra till våra kunder.
Familjeföretaget Hööks grundades 1931 och har gått från att vara det lilla sadelmakeriet till att vara Nordens ledande detaljhandeln inom Hästsport med butiker i Sverige, Danmark, Norge och Finland och en ständigt växande e-handel. Hööks Hästsport AB omsätter 600miljoner och varje år tar våra drygt 500 engagerade och kunniga medarbetare emot ca 2 miljoner kunder i våra butiker. Hööks Hästsport AB är sedan 2019 en del av Jula AB koncernen. www.jula.se Ersättning
