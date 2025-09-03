Kundservicemedarbetare till Aurdel
Kundservicemedarbetare till Aurdel
Om rollen
Som kundservicemedarbetare hos Aurdel blir du en central del i att skapa nöjda kunder och bygga långsiktiga relationer. Du säkerställer att våra kunder får snabb, korrekt och professionell hjälp - från orderläggning till problemlösning. Rollen innebär nära samarbete med försäljningsteamet och bidrar till ständiga förbättringar av våra kundprocesser. Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
Hantera kundförfrågningar via e-post och telefon, från både återförsäljare och slutkunder.
Orderläggning och administration i ERP-system och webbshop.
Hantera RMA-ärenden och arbeta för att minska returer.
Sköta kundupplägg och kundadministration.
Vi söker dig som
Har minst några års erfarenhet av kundservice, orderadministration eller liknande arbete.
Är van vid att arbeta i affärssystem (ERP).
Kommunicerar tydligt och professionellt i tal och skrift.
Behärskar svenska och engelska flytande; ytterligare nordiska språk är meriterande.
Är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad.
Har intresse för teknik och förmåga att förstå kundens problem för att hitta rätt lösning.
Har en positiv attityd och trivs med mycket kundkontakt.
Vi erbjuder
En utvecklande roll där du kan påverka och förbättra processer.
Ett engagerat team och en arbetsmiljö med högt tempo och stark laganda.
Moderna lokaler nära kommunikationer vid Älvsjö Station.
Marknadsmässig lön, tjänstepension och friskvårdsbidrag.
Möjlighet att arbeta med välkända varumärken och spännande produkter inom IT, AV och hemelektronik.
En kultur där initiativ, ansvarstagande och gemenskap värderas högt.
Om Aurdel
Aurdel är en ledande nordisk distributör inom IT med välkända varumärken som DELTACO, DELTACO GAMING, Streetz och Nordic Quality, samt ett brett sortiment av externa varumärken inom IT, AV och hemelektronik.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. För frågor om tjänsten kontakta axelina.wassgren@aurdel.com
eller niclas.ekman@aurdel.com
. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag den 30 september 2025. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: axelina.wassgren@aurdel.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan kundservice". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aurdel Sweden AB
(org.nr 556509-3951)
Glasfibergatan 8 5 TR (visa karta
)
125 45 ÄLVSJÖ Jobbnummer
9490755