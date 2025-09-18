Kundservicemedarbetare Järfälla
Simplex Bemanning AB / Kundservicejobb / Järfälla Visa alla kundservicejobb i Järfälla
2025-09-18
Brinner du för att hjälpa människor? Är du professionell, noggrann och har erfarenhet av att jobba med kundservice. Då söker vi dig som kan börja på ett roligt och bra jobb omgående.
Om rollen
Du hjälper våra kunder via chatt, telefon och mejl. Det är ett klassiskt kundtjänstarbete där du tar emot ärenden, svarar på frågor, löser problem och ser till att varje kund får en smidig upplevelse.
Arbetstider: Måndag-fredag, kl. 09.00-16.00
Start: Omgående
Plats: Järfälla, Bruttovägen
Vi söker dig som
• Har tidigare erfarenhet av kundtjänst (krav)
• Trivs i ett högt tempo och är trygg i att växla mellan chatt, telefon och mejl
• Är tydlig, lösningsorienterad och servicefokuserad
• Har god datorvana och gillar e-handel
Vi erbjuder
• Ett trevligt team och vardagar med tydliga tider
• Möjlighet att påverka kundupplevelsen i ett modernt onlineapotek
Låter det som du? Sök direkt - urval sker löpande och vi anställer så snart vi hittar rätt person.
Skicka ditt CV och några rader om din kundtjänsterfarenhet. Välkommen!
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), https://simplexbemanning.se/
175 43 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
9515988