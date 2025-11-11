Kundservicemedarbetare
Randstad AB / Kundservicejobb / Jönköping Visa alla kundservicejobb i Jönköping
2025-11-11
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Nässjö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Är du redo att leverera service i världsklass? Är du en lösningsorienterad person som trivs i en dynamisk och flexibel arbetsmiljö? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu nya kollegor till DHL:s kundserviceavdelning i Jönköping!
Teamet består av cirka 50 medarbetare som hanterar all kundservice för deras utrikesprodukter. Du kommer att hantera ärenden via telefon, mail och chatt - både från företagskunder och DHL:s egna kontor runt om i Europa. Frågorna rör allt före, under och efter en transport.
I rollen som kundservicemedarbetare kommer du att:
Hantera ärenden från företagskunder och samarbetspartners som rör utrikes transporter.
Använda system för att snabbt ge service och lösa problem.
Samarbeta nära med övriga funktioner inom företaget för att bidra till ständiga förbättringar.
Dina viktigaste verktyg är telefonen, datorn och din förmåga att kommunicera. Du behöver därför vara van vid att arbeta i olika system och trivas med att ha många bollar i luften samtidigt.
För att trivas och lyckas i den här rollen ser vi att du:
Har gymnasial utbildning eller motsvarande.
Har god dator- och systemvana.
Kommunicerar utmärkt i både svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande: 1-2 års erfarenhet inom kundservice eller liknande område.
Meriterande: Erfarenhet från logistikbranschen.
För DHL är en positiv kundupplevelse allt. Ditt engagemang och din serviceanda är därför oerhört viktig!
Om DHL
DHL är en del av Deutsche Post DHL-koncernen, en global aktör etablerad i 220 länder med imponerande 570 000 medarbetare världen över. I Sverige sysselsätter DHL cirka 4000 personer och driver 65 anläggningar, bestående av kontor, terminaler och stationer.
Företaget utmärker sig genom sin syn på personalutveckling och potential - DHL tvekar inte att investera i sin personal. DHL har tilldelats certifieringen "Top Employer", vilket bekräftar att de tillhandahåller en optimal arbetsmiljö som främjar både professionell och personlig tillväxt för sina anställda.
Dessutom lägger DHL stor vikt vid miljöfrågor och hållbarhet. De strävar kontinuerligt efter förbättringar för att inta en ledande position inom området, ett arbete som uppmärksammas och ger konkreta resultat. Detta bevisas bland annat av att de har utsetts till branschvinnare i Sustainable Brand Index B2B för tredje året i följd.
Anställningen inleds som ett konsultuppdrag under sex månader, med goda möjligheter att därefter bli anställd direkt hos kunden. Start är snarast möjligt och placering är i Jönköping. Arbetstiderna är måndag till fredag, 8-17.
Du ansöker på www.randstad.se.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Talent Manager Sophia Malaki, sophia.malaki@randstad.se
.
För Randstad är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
att vara konsult
Randstad Professional är karriärpartnern som hjälper dig att hitta rätt jobb, brinna för det du gör och utveckla din karriär. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Med tillgång till ett brett utbud av möjligheter, ett stort globalt nätverk och vår utpräglade specialisering är vi din vägledande partner som hjälper dig att bygga en givande karriär.
om randstad professional
Randstad Professional är specialiserade inom kvalificerade yrkesroller och är en del av Randstad, en global ledare för talanger med visionen att vara världens mest rättvisa och specialiserade talangföretag. Med huvudkontor i Nederländerna verkar Randstad på 39 marknader och har cirka 40 000 medarbetare. Genom detta globala nätverk i kombination med en stark lokal förankring kan vi erbjuda ett stort utbud av varierande och utvecklande uppdrag och tjänster för dig som är akademiker eller specialist. Som en partner för talanger och genom vår utpräglade specialisering hjälper vi dig att att säkra rätt jobb, utveckla relevant kompetens och hitta tillhörighet i arbetslivet.
Ansvarsområden
Hantera ärenden från företagskunder och samarbetspartners som rör utrikes transporter.
Använda system för att snabbt ge service och lösa problem.
Samarbeta nära med övriga funktioner inom företaget för att bidra till ständiga förbättringar.Kvalifikationer
Har gymnasial utbildning eller motsvarande.
Har god dator- och systemvana.
Kommunicerar utmärkt i både svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande: 1-2 års erfarenhet inom kundservice eller liknande område.
Meriterande: Erfarenhet från logistikbranschen.
Önskvärda personliga egenskaper:
Positiv och engagerad
Serviceinriktad och lyhörd
Kommunikativ
Målinriktad och lösningsorienterad
StresståligOm företaget
DHL Freight (Sweden) AB Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
DHL Freight (Sweden) AB Kontakt
Sophia Malaki sophia.malaki@randstad.se +46704552865 Jobbnummer
9599689