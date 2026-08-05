Kundservicemedarbetare - Morgongåva
KilaPeople AB / Chefsjobb / Heby Visa alla chefsjobb i Heby
2026-08-05
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Vi söker Kundservicemedarbetare!
Kila People AB söker nu drivna konsulter för ett spännande uppdrag hos våran kund – Apotea i Morgongåva.
Om rollen och uppdragetSom kundservicemedarbetare kommer din främsta uppgift är att ge förstklassig service via telefon, mejl och chatt. Du arbetar som konsult via Kila People, men din vardag spenderas på plats på Apotea i Morgongåva.Dina arbetsuppgifter bland annat:
Hantera inkommande ärenden gällande order, frakt och fakturor.
Administrera order och returer effektivt i våra interna system.
Ge rådgivning och säkerställa att varje kundkontakt avslutas med ett leende.
Vem är du?
Vi söker dig som älskar kommunikation och trivs med telefonen som ditt främsta arbetsredskap. För denna roll söker vi dig som:
Är en problemlösare: Du har erfarenhet från e-handel eller kundservice och motiveras av att hjälpa andra.
Är effektiv och noggrann: Du har god datorvana och navigerar snabbt mellan olika system utan att tappa kvaliteten. Du är även öppen för nya system.
Är språkligt säker: Du uttrycker dig obehindrat i både tal och skrift på både svenska och engelska.
Är flexibel: Du har lätt för att anpassa dig till förändringar och trivs i en miljö med högt tempo.
Det är starkt meriterande om du tidigare har arbetat i systemet Lima eller har god produktkännedom från kundens sortiment.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder ett fartfyllt uppdrag på en arbetsplats som ständigt utvecklas. Här blir du en del av ett härligt team där närvaro och engagemang värderas högt.
Placeringsort: Morgongåva.
Är du vår nästa kundservicemedarbetare?
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan! Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till oss på Kila People AB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6831280-2132690". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KilaPeople AB
(org.nr 559336-6098), https://jobb.kila.se
Tjusarvägen (visa karta
)
744 51 MORGONGÅVA Arbetsplats
Kila People Kontakt
Jasmine Eriksson jasmine@kila.se Jobbnummer
10023492