Kundrådgivare Sales & service-Vikariat
2025-12-23
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Har du en passion för kundbemötande, försäljning och service i världsklass?
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
• Bidra till att uppfylla kundernas drömmar både i nationellt möte via telefon samt i det fysiska kundmötet.
• Bygga relationer med både kunder och kollegor.
• Utvecklas och lära dig mer om allt inom vardagsekonomi samt grundläggande om bolån, sparande/pension och försäkringar.
• Jobba med digitala hjälpmedel och lära kunderna att nyttja våra digitala kanaler i så stor utsträckning som möjligt.
• Samarbeta med andra fantastiska lagkompisar för att nå gemensamma mål
I denna roll behöver du:
• Vara en initiativtagare som gillar relationer, försäljning och affärer.
• Kunna kommunicera flytande på svenska i både tal och skrift samt även ha en god nivå på din engelska.
• Ha en mycket hög servicenivå och vara lyhörd för kundernas behov.
• Ha lätt för att ta till dig ny kunskap och vana av att jobba med digitala hjälpmedel och system.
• Vara en lagspelare, gilla att samarbeta och vara en ambassadör för teamet och Swedbank.
• Erfarenhet av arbete i bank, butik och/eller inom försäljning (även via telefon) är en merit.
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...
spela i ett fantastiskt lag och få chansen att erbjuda våra kunder service, trygghet och bidra till kundmöten på högsta nivå. Möjligheten till utveckling är stor och du kommer i kontakt med helheten i bankens utbud, alltifrån vardagsärenden till mer komplexa frågor. Vi förväntar oss att du levererar kundservice och affärer i toppklass med kundnöjdhet i fokus. Jag hjälper dig att nå dina mål genom ett nära ledarskap. Vi kommer tillsammans att utvecklas och göra vardagen lite roligare" Sara Hansson Jannerstad, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-01-08.
Tjänsten avser ett vikariat till och med 2027-02-19
Placeringsort: Luleå
Rekryterande chef: Sara Hansson Jannerstad 072-2239519
Vänligen observera att rekryteringsarbetet kan ta lite längre tid än normalt på grund av julledighet.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "tt-swedbank-25119-18110". Arbetsgivare Swedbank AB
(org.nr 502017-7753), https://jobs.swedbank.com
Köpmangatan 14 (visa karta
)
972 38 LULEÅ Arbetsplats
