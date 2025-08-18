Kundorienterad DevOps-utvecklare till Metaforce!
Som pionjär inom digitalisering av personlig kundkommunikation har Metaforce redan tagit stora marknadsandelar och resan fortsätter! Vill du bli en del av ett innovativt företag och bidra till att företag ges möjlighet att automatisera och digitalisera sin kommunikation för att förbättra dialogen med sina kunder? Har du dessutom en bakgrund inom IT och ett stort intresse för såväl problemlösning som kundrelationer? Då är Metaforce rätt plats för dig!
OM TJÄNSTEN
MetaForce är ett privatägt svenskt programvaru- och tjänsteföretag grundat 2003 som verkar i gränslandet mellan teknik, kommunikation och molninfrastruktur. Som en del av bolagets fortsatta tillväxt och tekniska utveckling etableras nu en dedikerad roll för att stötta upp med tekniska lösningar och frågor både internt och i kundsamarbeten. Här blir du en del av ett bolag med lång erfarenhet av att bygga lösningar som ligger före sin tid. Redan 2013 låg MetaForce bakom världens första säkra digitala brevlåda, Brevo - en innovation som senare förvärvades av Kivra. I dag används företagets molnbaserade Customer Communication Management-plattform av såväl banker som försäkringsbolag och medlemsorganisationer med behov att kunna kommunicera personligt, säkert och effektivt med sina kunder i flera digitala kanaler. Du kommer att ingå i ett team med några produktspecialister och en projektledare och rapportera till Delivery Manager.
Dina arbetsuppgifter
• Delta aktivt i implementationsprojekt för nya kunder.
• Ingå i ett team med tre produktspecialister och en projektledare, där du fungerar som tekniskt bollplank och expertstöd.
• Designa och bygga molnarkitektur i Azure.
• Designa och konfigurera multi-tenantlösningar.
• Testa och verifiera API:er, inklusive att skriva och arbeta med befintliga automatiserade tester.
• Sätta upp och underhålla moln- och nätverksmiljöer.
• Felsöka och hantera tekniska frågor, exempelvis konfigurationsfel eller script som inte fungerar.
• Svara på tekniska kundfrågor.
VI SÖKER DIG SOM
Detta är en roll för dig som trivs i gränslandet mellan kund och teknik och som har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du trivs i en miljö där du får vara med och designa moderna, säkra och skalbara molnlösningar - samtidigt som du gillar att lösa problem, stötta kollegor och delta i implementationsprojekt med kunder. Hos MetaForce blir du en nyckelperson i ett team där samarbete, ansvar och personligt engagemang väger tungt. Motivera väl i din ansökan varför du valt att söka.
Vidare har du...
• En eftergymnasial utbildning inom systemvetenskap, nätverksteknik, datateknik eller liknande
• Praktisk erfarenhet av Azure DevOps och Microsofts molntjänster
• Kunskap om multitenant-lösningar, SQL och databaser
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska då båda språken används i arbetet
Det är meriterande (men inget krav) om du har...
• Kunskaper i C# .NET
• Kunskaper inom SalesForce
• Kunskaper inom Docker, Kubernetes och scripting i PowerShell.
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Placering: Vasagatan med möjlighet till ett par dagars distansarbete per vecka
• Kontaktuppgifter: Senior Rekryteringskonsult Johanna Sörell, johanna.sorell@academicwork.se
• Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Rekryteringsprocessen
• Telefonintervju med Academic Work
• Tester + djupintervju med Academic Work
• Intervjuer med Metaforce
• Referenstagning + beslut
INFORMATION OM FÖRETAGET
Metaforce förenklar för människor och verksamheter att kommunicera via både digitala- och traditionella kanaler. På så sätt hjälper de kunder som Skandia, If, AFA, SPP, Ålandsbanken och den norska försäkringskassan, NAV, att kommunicera på ett personligt och relevant sätt med miljontals kunder. Läs mer om Metaforce HÄR Varaktighet, arbetstid, etc.
