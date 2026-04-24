Kundmottagare Örebro
Vill du arbeta och utvecklas inom ett marknadsledande företag med Volvos starka varumärke inom anläggningsmaskiner? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker en kundmottagare med teknisk kompetens och god administrativ förmåga till vår serviceanläggning i Örebro. Du kommer att vara vårt ansikte ut mot våra kunder och att fungera som länk till vår egen servicepersonal på anläggningen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som kundmottagare är du en nyckelperson i verksamheten och ofta den första kontakten våra kunder möter. Du skapar förtroende genom ett professionellt, serviceinriktat och lösningsfokuserat bemötande - både via telefon och på plats i verkstaden. Vid behov stöttar du upp i reservdelshanteringen.
Du ansvarar för att ta emot kunder, planera och följa upp verkstadsbesök samt säkerställa ett smidigt informationsflöde mellan kund, tekniker och leverantörer. Rollen kombinerar kundservice, administration och koordinering, och passar dig som trivs med variation och många kontaktytor.
Ta emot och hjälpa kunder via telefon och i verkstad
Planera och boka service- och reparationsarbeten
Löpande dialog med tekniker och leverantörer
Verkstadsadministration, tidsrapportering och fakturering
Hantering av reklamationer mot leverantörer
Uppföljning och hantering av leverantörsfakturor
För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du:
Har
Erfarenhet av kundservice, administration eller liknande roll
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
God datorvana och administrativ förmåga
B-körkort
Erfarenhet från verkstad, fordonsbranschen eller teknisk miljö
Är
Serviceinriktad och trygg i kundmötet
Strukturerad, noggrann och bra på att hålla ordning
Lösningsorienterad och flexibel när tempot varierar
Kommunikativ och samarbetsvillig
En positiv lagspelare som bidrar till en god arbetsmiljö
Hos oss får du ett utvecklande och ansvarsfullt arbete i en verksamhet där samarbete, respekt och engagemang står i centrum. Du blir en del av ett inkluderande team med bred kompetens och ett öppet klimat. På Swecon är mångfald, jämlikhet och inkludering mer än ord - det är ett åtagande. Vi tror att genom att omfamna olika perspektiv, erfarenheter och bakgrunder blir vi starkare.
Vi erbjuder:
Ett varierat arbete med stort eget ansvar
Stöttande kollegor och tydliga arbetssätt
Möjlighet att utvecklas i din roll och inom organisationen
AnsökanDu ansöker till tjänsten online. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
Vi går igenom ansökningar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten så snart vi hittar rätt person skicka in din ansökan så snart som möjligt dock senast 2026-05-24.
Kontaktuppgifter
Mats Lundberg, platschef, +46105561564Monica Strömberg, fackligt kontaktombud Unionen, 010-556 34 66
Swecon Anläggningsmaskiner AB ägs av Volvo CE och är auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Volvo Penta Industri och Ammann i Sverige. Vi marknadsför, säljer och servar Volvos entreprenadmaskiner samt erbjuder ett flertal olika tjänster och kompletterande produkter. Sweconkoncernen finns även representerad i Estland, Lettland och Litauen samt delar av Tyskland. Med drygt 700 anställda och 34 serviceplatser i landet kan Swecon erbjuda dig ett tryggt och spännande arbetsliv som kännetecknas av kreativitet samt frihet under ansvar.
Swecon Anläggningsmaskiner AB omsätter cirka 5,6 miljarder kronor.
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swecon Anläggningsmaskiner AB
(org.nr 556575-1137)
702 86 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Swecon Kontakt
TA-specialist
Emma Ayyad emma.ayyad@swecon.com Jobbnummer
9875305