Kundmottagare Lastbilar
Helmia Bil AB / Inköpar- och marknadsjobb / Karlskoga
2025-10-05
eller i hela Sverige
Publiceringsdatum2025-10-05
I rollen som kundmottagare för Volvo lastbilar och bussar har du ansvar för kund och kunders fordon samt daglig planering av verkstadstjänster.
Din huvuduppgift är att ta emot beställningar för verkstaden, planera & fördela verkstadsarbeten, färdigställa arbetsorder och sköta fakturering. En viktig del av arbetet är att skapa en bra relation mellan kund och Helmia. Dina arbetsuppgifter
Rollen ställer höga krav på god service och förutsätter att du:
Har ett genuint intresse för försäljning av verkstadstjänster och reservdelar.
Inom servicemarknaden har förmåga att planera, genomföra och följa upp åtaganden gentemot kund.
Har förmågan att prioritera och självständigt hantera flera arbetsuppgifter och samtidigt vara ansvarstagande, lyhörd, flexibel och noggrann.
Har god datorvana och förmåga att sätta sig in i tekniska system och IT-stöd.
Säkerställa att lämnade prisuppgifter och kostnadsförslag inte överskrids utan kundens medgivande.
Genomföra inbokning av arbetet på sådant sätt att reservdelar i möjligaste mån kan förbeställas och finnas tillgängliga när arbetet påbörjas.
Arbeta för att uppsatta mål infrias på både individnivå och verksamhetsnivå.
Följa företagets fastställda policys och rutiner och medverka till att avdelningens verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagkrav. Kvalifikationer
För att du ska trivas hos oss på Helmia lastbilar så ska du vara driven och gärna ha förmågan att se vad som ska göras. Du har en bakgrund inom fordonsindustrin och har ett stort intresse för tunga fordon och fordonsbranschen.
C-kort ses som meriterande.
Enligt överenskommelse
