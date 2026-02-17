Kundmottagare Ditec Sisjön
2026-02-17
Om jobbet
Ditec Sisjön är en av Sveriges mest framgångsrika anläggningar inom bilvård. Vi erbjuder allt från rekond och lackskydd till lackreparationer - alltid med högsta kvalitet och kundnöjdhet i fokus. Nu söker vi en kundmottagare som vill bli en viktig del av vårt växande team i Sisjön, Göteborg.Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Som kundmottagare är du vårt ansikte utåt och den första kontakten för våra kunder. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Ta emot kunder och ge professionell service i toppklass
Hantera bokningar via telefon, mejl och på plats
Skriva arbetsorder och följa upp behandlingar/reparationer
Kontakt med leverantörer och beställning av material/reservdelar
Hantera betalningar och enklare administration
Vi söker dig som
Har känsla för service och gillar att möta människor
Är noggrann, strukturerad och stresstålig
Har god datorvana och gärna erfarenhet av bokningssystem
Har erfarenhet från fordonsbranschen, verkstad eller kundtjänst
Talar svenska obehindrat, engelska är ett plus
B-körkort är ett krav
Vi erbjuder
Ett varierat och socialt arbete i ett familjärt och engagerat team
Möjlighet till utveckling inom bilvård, service och lackreparation
Konkurrenskraftiga villkor och kollektivavtal
Heltidstjänst, vardagarSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kort personligt brev till: jobb.ditec@gmail.com
Om anställningen
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tills vidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Lön: Fast månadslön
Arbetsplats
BVT Recond AB / Ditec Sisjön
August Barks gata 2
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: jobb.ditec@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556239-7025)
August Barksgatan 13C (visa karta
)
Jobbnummer
9747113
9747113