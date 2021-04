Kundfokuserat sommarjobb inom e-handel 2021 - Fantasiboxen AB - Inköpar- och marknadsjobb i Borås

Fantasiboxen AB / Inköpar- och marknadsjobb / Borås2021-04-05Vi är ett litet företag inom e-handel som nu söker en person som är intresserad av att sommarjobba hos oss under ca. 10 veckor under perioden juni-augusti. Detta är en tjänst på 80-100%.Jobbet innebär drift och underhåll av vår webb-butik, orderadministration, plock och pack av varor samt övrig lagerhantering, inköp/beställning av varor samt kundservice både via telefon och mail.Arbetet kräver god datavana samt mycket god svenska och engelska i tal och skrift.Tidigare erfarenhet av kundservice, lagerhantering, orderadministration, bokföring samt att ha jobbat med Visma Administration är meriterande.Att ha körkort och bil är inget krav, men meriterande då det kan vara en tillgång inom verksamheten.Skicka in din ansökan med CV och personligt brev med varför just du skulle passa att jobba hos oss via e-post till: jobb@fantasiboxen.se Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum - så sök gärna omgående.2021-04-05Sista dag att ansöka är 2021-04-23Fantasiboxen ABVindelgatan 3 C50465 Borås5671993