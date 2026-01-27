Kundansvarig till Aspia, Västerås
2026-01-27
Drivs du av att arbeta affärsnära och bygga långsiktiga kundrelationer? Är du en närvarande lagspelare som förstår vikten av affärsmannaskap och gärna tar ansvar i en grupp? Nu söker vi en kundansvarig redovisningskonsult till vårt kontor i Västerås!
På Aspia hjälper vi företag och organisationer inom redovisning, lön och HR samt skatt och rådgivning. Hos oss får du möjligheten att tillsammans med härliga kollegor utvecklas inom ett marknadsledande bolag som värnar om balansen mellan arbete och privatliv. Följ med oss på vår spännande resa!
Din roll
Som kundansvarig hos oss kommer du ha stort fokus på att skapa kundrelationer med befintliga och nya kunder. Du har en nära och kontinuerlig kontakt med kunden och har förmågan att se dennes behov och bidra till utveckling av kundens affär. Du fokuserar på tillväxt och ägnar stor del av din tid på affärsutveckling och marknadsföring av våra tjänster och vårt varumärke.
I rollen som kundansvarig ingår att leda och driva dina egna kunduppdrag, vilket innebär att du ansvarar för att leda teamet kring kunden och tillsammans med teamleader planera det löpande arbetet, ansvara för uppföljningar, lönsamhet och budget samt hålla i kommunikationen både externt mot kund och internt. Arbetet innebär att du agerar som ett professionellt bollplank och rådgivare. Arbetet kan innebära att du även kvalitetssäkrar bokslut och deklarationer och det ges möjlighet att arbeta med mer kvalificerade redovisningsfrågor. På Aspia arbetar vi i team och i rollen ingår även en varierande grad handledning av medarbetare på aktuella uppdrag.
Vem är du?
Vi söker dig som:
- Har en relevant utbildning samt kunskap inom ekonomi.
- Har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter t.ex. kvalificerat redovisningsarbete samt har en vana att upprätta bokslut, deklarationer och årsredovisningar.
- Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete på redovisnings- eller revisionsbyrå.
- Du har ett intresse för affärsrådgivning och ett stort marknadsdriv och trivs i en roll med kundansvar och med att bygga kundrelationer.
Vidare är det meriterande om:
- Du är auktoriserad redovisningskonsult eller auktoriserad revisor.
- Du har tidigare haft kundansvar för egna projekt eller varit uppdragsledare i kunduppdrag.
För att du ska trivas i rollen som kundansvarig och utvecklas inom vår organisation tror vi att du är en nyfiken person som trivs i mötet med människor och har lätt för att etablera förtroendefulla kontakter. Du är affärsinriktad och trivs med att utveckla verksamheten och kundens affärer. Du värdesätter noggrannhet och ett strukturerat arbetssätt. Du tycker om att ta ansvar och kommer själv vara ansvarig för leverans, kvalitet och lönsamhet i dina uppdrag.
Du erbjuds!
Vårt mål på Aspia är att ge dig som medarbetare den bästa tiden i din karriär och vi är måna om att privatliv och arbetsliv ska fungera. Hos oss får du arbeta med frihet under ansvar och flexibel arbetstid, samt kollektivavtal och bra förmåner. Vi erbjuder goda möjligheter till utveckling på ett strukturerat sätt, både genom medarbetarsamtal där du sätter mål för din utveckling och genom utbildningsprogram inom såväl tjänsteområde som ledarskap och affärsmannaskap. Sist, men inte minst, får du ett härligt gäng kollegor med bred kompetens i ett socialt arbetsklimat! Vill du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta på Aspia? Läs gärna vidare här: Jobba på Aspia
Praktiskt om tjänsten:
Placeringsort: Västerås. Vi erbjuder hybridarbete. Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse. Omfattning: Heltid
Låter det som en intressant tjänst för dig? Då ser vi fram emot din ansökan! Du ansöker enkelt med CV och genom att besvara urvalsfrågor direkt i vårt verktyg. Med hänsyn av GDPR tar vi inte emot ansökningar via mejl.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi arbetar kompetensbaserat genom hela vår rekryteringsprocess och gör en objektiv och samlad bedömning av din kompetens, erfarenhet och potential att växa i rollen.
Kontakt:
Om du har frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef och regionsansvarig, Anna Zetterström: anna.zetterstrom@aspia.se
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen i övrigt är du välkommen att kontakta Talent Acquisition Specialist, Ellinor Bergström: ellinor.bergstrom@aspia.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Aspia är branschledande inom redovisning, lön, skatt och affärsrelaterad rådgivning. Aspia Sverige ingår i Aspia Group, tillsammans med varumärkena Accountor och Skeppsbron Skatt. Tillsammans är vi inom Aspia Group över 3100 medarbetare på fler än 160 kontor i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Nederländerna och Ukraina.
Aspia är det självklara valet både för dig som söker ditt första jobb och för erfarna experter som vill ta nästa steg i karriären. Hos oss får idéer och individer växa i en inkluderande, rolig och kreativ miljö och det är på Aspia vi vill att du ska ha den bästa tiden i din karriär!
