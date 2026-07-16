Kundansvarig Säljare / Rekryterare
Jobbcentrum Sverige AB / Personaltjänstemannajobb / Halmstad Visa alla personaltjänstemannajobb i Halmstad
2026-07-16
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Vi bedriver verksamhet inom arbetsmarknadstjänster och utökar nu med ett nytt affärsområde inom rekrytering och bemanning. Vi söker en medarbetare som ska ansvara för att bearbeta marknaden och etablera denna avdelning under vårt varumärke. Vår satsning bygger på skräddarsydda och kvalitetssäkrade lösningar anpassade efter varje kunds specifika behov.
Om rollen
Rollen kombinerar uppsökande försäljning med operativ matchning och kandidatkontakt:
B2B-försäljning: Identifiering, kontakt och bearbetning av nya företagskunder för att presentera våra bemannings- och rekryteringslösningar.
Matchning, urval och konsultansvar: Intervjuer och tillsättning av kandidater till kunduppdrag, med tillgång till vår befintliga kandidatbas. Rollen innebär även löpande kontakt och personalansvar för dina uthyrda konsulter.
Kundansvar: Uppföljning av placeringar och ansvar för långsiktiga kundrelationer.Publiceringsdatum2026-07-16Profil
Bakgrund: Erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning med god förståelse för rekryteringsprocesser.
Drivkraft: Du har ett starkt eget driv mot försäljning, trivs med att arbeta i högt tempo, motiveras av att nå högt uppsatta mål och att leverera konkreta resultat.
Arbetssätt: Strukturerad, van vid kalla kontakter och fokuserad på att hitta lämpliga kandidater som skapar ett direkt affärsvärde hos kunden.
Egenskaper: Affärsmässig, självständig och professionell i kontakt med både företag, konsulter och kandidater.
Vad vi erbjuder
En roll i en etablerad organisation där infrastrukturen och kandidatflödet redan finns på plats. Vi erbjuder en marknadsmässig lönemodell där grundlönen växer i faser och med goda möjligheter att påverka din egen inkomst i takt med att den nya avdelningen växer. Du får internt stöd i din roll gällande både rekryteringar och övriga delar. För rätt person finns det goda möjligheter att växa och ta större ansvar inom bolaget.Så ansöker du
Skicka CV och ett kortfattat personligt brev till: info@jobbcentrum.se
Urval sker löpande, skicka därför din ansökan redan nu. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: info@jobbcentrum.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare / Rekryterare Halmstad". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbcentrum Sverige AB
(org.nr 559390-1167)
Montörgatan 7 (visa karta
)
302 62 HALMSTAD Kontakt
Kastriot Krasniqi kastriot@jobbcentrum.se Jobbnummer
10004770