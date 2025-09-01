Kundansvarig Midcorp
2025-09-01
Är du en lagspelare med passion för affärer?Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att: Ta rollen som kundansvarig och leda kundteam med fokus på komplexa, rörelsedrivna Midcorp-bolag i Malmö med omnejd.
Ansvara för kund och resultat där du aktivt förvaltar och utvecklar din portfölj med fokus på kundnöjdhet, lönsamhet och proaktiv affärsutveckling.
Bygga och fördjupa relationer med befintliga kunder samt driva tillväxt genom att attrahera nya affärsmöjligheter.
Skräddarsy lösningar i nära samarbete med bankens specialister för att möta kundernas behov på bästa sätt.
Aktivt driva prospektering, hantera upphandlingar och utveckla ditt nätverk för att skapa affärsmöjligheter och långsiktiga relationer
I denna roll behöver du: Minst 5-10 års erfarenhet av finansiell rådgivning till företagskunder.
Djupa kunskaper inom företagsekonomi samt god förståelse för kreditgivning - du betraktas som en senior rådgivare.
Ha ett starkt eget affärsdriv och är målinriktad, strukturerad och analytisk.
Förmåga att tydligt förklara och presentera komplexa affärsupplägg, både muntligt och skriftligt.
Högt engagemang, initiativförmåga och en stark egen drivkraft.
En social och förtroendeingivande personlighet med lätt för att bygga relationer.
Högskoleexamen, kandidat eller magisterexamen eller motsvarande inom ekonomi och/eller finans
Swedseclicens
Körkort
Hos oss kan du uppleva: Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...bli en del av Corporate Banking Region South. Vi söker nu en kundansvarig med bas i Malmö att primärt arbeta mot våra rörelsedrivna komplexa Midcorpkunder i området. Som kundansvarig leder du det kundteam som finns runt varje kund. Du har det fulla ansvaret för kundrelationerna och kundnöjdheten i din portfölj. Rollen som kundansvarig innefattar även arbete med analyser, framtagande av beslutsunderlag, föredragning i kreditkommittéer, strukturering av affärsupplägg samt förhandling med kunder i nära samarbete med ditt team. Jag har stor tilltro till mina medarbetare och vill skapa ett arbetsklimat där samarbete och delaktighet är viktigt och utgör den bästa grunden för framgång. Jag värdesätter ett starkt eget driv och förväntar mig stort engagemang och stark vilja att göra affärer och utveckla kundrelationer." - Markus Hansson, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2025-10-31.
Placeringsort: Malmö
Rekryterande chef: Markus Hansson, 0767-206922
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna. Ersättning
