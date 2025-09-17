Kundanalytiker - Data Scientist

Är du redo för att hänga med på vår spännande resa? Ellevio är ett av Sveriges största energibolag och tillsammans fortsätter vi att elektrifiera Sverige. Hos oss är du en del av en trygg och viktig framtidsbransch samtidigt som du får möjlighet att göra skillnad, växa som individ och ha riktigt kul på vägen! Vi tror på en ljus och hållbar framtid, gör du?
Om rollen som Kundanalytiker - Data Scientist
Brinner du för att förstå kundbeteenden och omsätta komplexa samband till tydliga insikter som driver förändring? Vill du vara med och forma framtidens kundupplevelse med hjälp av data? Då kan rollen som Kundanalytiker hos Ellevio vara din nästa utmaning.
Som kundanalytiker - data scientist spelar du en nyckelroll i att stärka vår kundcentrering och öka kundnöjdheten genom datadrivna insikter. Du är med och påverkar hur vi arbetar med kundresan, kommunikation och effektivitet - alltid med kunden i fokus.
Vad du kommer att göra:
• Driva egna analysinitiativ som stärker Ellevios förmåga att fatta insiktsbaserade beslut.
• Arbeta med statistik, kvantitativ analys och prediktiv modellering för att identifiera möjligheter, förutse beteenden och driva förändring.
• Utveckla och vidareutveckla modeller, segmenteringar och rapporter som ger affärsvärde.
• Analysera kunddata, kundnöjdhetsmätningar och beteendemönster från olika datakällor för att identifiera förbättringsområden.
• Kravställa utveckling av datamodeller i vårt Marketing Automation-verktyg
• Vara en aktiv del i utvecklingen av vårt arbetssätt, våra verktyg och vår kompetens inom kundanalys.
• Kommunicera insikter och rekommendationer till olika delar av organisationen
• Vara en viktig länk till andra interna avdelningar såsom Data Analytics Delivery Centre, IT-Arkitekturteamet och andra nyckelfunktioner.
Du kommer till ett engagerat och kunnigt Customer Experience-team med tio kollegor som brinner för att skapa en sömlös och meningsfull kundupplevelse. Vi arbetar datadrivet och kundnära - med fokus på att guida våra kunder mot en effektiv och klimatsmart energianvändning. Här får du möjlighet att påverka på riktigt och vara med och bygga framtidens Ellevio.
Vem är du?
Du är en erfaren analytiker som trivs med att arbeta både strategiskt och operativt. Du har ett genuint intresse för kundbeteenden och drivs av att skapa värde genom data. Du är nyfiken, strukturerad och har lätt för att samarbeta med kollegorna i CX-teamet samt andra delar av organisationen.
Vi ser att du har:
• Flera års erfarenhet av analysarbete med stora datamängder.
• Mycket goda kunskaper i statistiska metoder och hur dessa tillämpas
• Högskole/universitetsutbildning inom statistik, datavetenskap, matematik eller liknande.
• Goda kunskaper och erfarenhet av programmering (Python) och SQL
• Erfarenhet av att bygga rapporter i Power BI eller motsvarande verktyg.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Kunskaper i prediktiv modellering
• Erfarenhet av att jobba med teststrategier så som A/B-testing.
• Kravställa utvecklingsbehov
Ellevio som arbetsgivare
Det är viktigt för oss att medarbetare trivs, känner engagemang och drivs av viljan att kontinuerligt lära nytt och utvecklas. Endast då kan vi tillsammans nå vår vision om en ljus och hållbar framtid. Hos oss får du stora möjligheter att både påverka företaget i stort och din egen karriär. Ett fint bevis på det är att vi mottagit utmärkelsen Sveriges mest attraktiva arbetsgivare och även blivit utnämnda till Karriärföretag-femte året i rad!
Ta reda på mer!
Möt några av dina blivande kollegor
Läs mer om vårt erbjudande till anställda
Läs mer om vår rekryteringsprocess
Bra för dig att veta
Vi vill tillsätta våra tjänster så snart vi hittar en bra match och därför rekommenderar vi dig att inte vänta med att skicka in din ansökan. Gillar du det du har läst hittills och vill vara med på vår resa framåt - skicka in ditt CV eller Linkedinprofil senast den 7 oktober.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Carolina Ståhlgren på carolina.stahlgren@ellevio.se
eller vår rekryterare Pauline Karlsson på pauline.karlsson@ellevio.se
.
Då vi är en samhällsviktig verksamhet genomför vi alltid bakgrundskontroller på samtliga slutkandidater. Kontakta vår rekryterare om du vill ha mer information om våra bakgrundskontroller.
