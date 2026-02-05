Kund- och marknadsanalytiker till Göteborg Energi!
Just nu söker vi en kund- och marknadsanalytiker till Göteborg Energi i Gårda. Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående och sträcker sig fram till 1 juni 2026 men mycket god chans till förlängning!
Om tjänsten
Rollen ska kombinera dataanalys med prediktiv modellering. Rollen ska stärka kundens förmåga att förstå och utveckla kundstock genom analyser av innehav, demografi, branscher, kundlönsamhet och potentiell tillväxt (kund, intäkt och lönsamhet).
Arbetet utförs på etablerade datakällor och integrationer, där rollen fokuserar på analys, insikter och prediktion i nära samarbete med teamet för dataanalys som ansvarar utveckling och systemintegrationer av analysplattformen.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Analysera kundstocken, Bedöma kundlönsamhet, risker och utvecklingspotential.
• Identifiera tillväxtmöjligheter på kund-, intäkts- och lönsamhetsnivå.
• Skapa och genomföra både kvantitativa och kvalitativa undersökningar för att fördjupa kundinsikter.
• Skapa prediktionsmodeller exempelvis genom Python.
• Ta fram prognoser, sannolikhetsbedömningar och riskindikatorer.
• Presentera insikter på ett pedagogiskt och verksamhetsanpassat sätt.
• Stödja chefer och team i datadrivna beslut.
• Arbeta med befintliga datalager och integrationer.
• Säkerställa datakvalitet
• Automatisera återkommande analyser och rapporter.
• Dokumentera arbetssätt och skapa återanvändbara analysmoduler.
Vem är du?
Vi söker en person med stark drivkraft och genuint intresse för kundanalys och kundbehov. Du är analytisk, resultatdriven och proaktiv. Du är Innovativ, förändringsbenägen och initiativrik. Vi ser att du är van att anpassa dialog och presentation till olika målgrupper samt har en god helhetssyn, mycket god samarbetsförmåga och skicklig på att entusiasmera andra. I övrigt uppfyller du följande krav:
• God statistisk förståelse
• Erfarenhet av kund- och affärsanalys
• Erfarenhet av kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder
• Van vid att sammanställa data till agerbara insikter och presentera dessa på ett engagerade sätt.
• Python samt enklare Machine Learning.
• Svenska och engelska i tal och skrift.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension.
