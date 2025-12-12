Kulturchef
Lindesbergs kommun, Adm Tillväxt / Chefsjobb / Lindesberg Visa alla chefsjobb i Lindesberg
2025-12-12
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lindesbergs kommun, Adm Tillväxt i Lindesberg
Tillsammans skapar vi det storslagna i det lilla!
Vill du vara med och leda kulturens roll i ett samhälle där bildning, demokrati och livskvalitet står i centrum? Hos oss får du vara med och driva utvecklingen av en plats där historia möter framtid - och där kultur, demokrati och gemenskap är en viktig kraft som gör skillnad i människors vardag. Både idag och imorgon. Drivs du också av att jobba med attraktivitet och av att skapa stolthet och förutsättningar till ett rikare liv för alla som bor och verkar här och som besöker oss? Då kanske du är den kulturchef som vi nu söker.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är kreativ, utvecklingsorienterad och har förmågan att se kulturens kraft i samhällsbyggandet. Du leder verksamheterna med personal-, budget- och verksamhetsansvar och är direkt underställd förvaltningschef. Du ingår också i Tillväxtförvaltningens ledningsgrupp där du aktivt är med och driver förvaltningens gemensamma utvecklingsarbete och måluppfyllelse. Du trivs med att arbeta i en politiskt styrd organisation och har förmåga att kunna omsätta mål, uppdrag och visioner till tydliga prioriteringar med goda resultat.
Du inspireras och drivs av att få utveckla:
* moderna bibliotek som är öppna, relevanta och tillgängliga mötesplatser som främjar mångfald, inkludering och demokrati
* allmänkultur för ett brett kulturutbud för alla åldrar med ökad tillgänglighet och fler uttryck
* våra unika kulturmiljöer och rika kulturarv till levande resurser för lärande, identitet och en plats att vara stolt över och vilja besöka
* vårt kulturhistoriska arkiv som rymmer mängder av historiska dokument som utgör viktiga delar av kommunens lokalhistoria
* platsens ökade attraktivitet genom samverkan, innovation och långsiktighet i nära samarbete med näringsliv, föreningsliv, civilsamhälle och kulturaktörer
Vi söker en ledare som:
* är strategisk, tydlig och prestigelös
* har hög samverkansförmåga och är van vid att bygga och vårda hållbara relationer med föreningsliv, kulturaktörer, näringsliv och andra viktiga samverkansaktörer
* kreativt kan inspirera och leda utveckling, både strategiskt och operativt
* ser helheter och skapar förtroende även i komplexa frågorKvalifikationer
Krav för tjänsten:
* Högskoleutbildning, gärna inom kulturområdet, alternativt högskoleutbildning med annan inriktning och relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
* Erfarenhet av att jobba med kulturverksamheter och kreativa utvecklingsprojekt
* Vana av att arbeta i offentlig verksamhet
* B-körkort
Meriterande:
* Erfarenhet av ledarskap
* Erfarenhet av arbete med kulturarv, kulturmiljöer eller biblioteksutveckling
* Erfarenhet av arbete med attraktivitet, besöksnäring och platsutveckling
* Erfarenhet av bred samverkan i relevanta nätverk
Du är nyfiken, utvecklingsorienterad och trygg i din person och ditt ledarskap. Du ser kulturens potential att skapa sammanhang, stolthet och livskvalitet. Du inspirerar och vågar tänka nytt, samtidigt som du förstår värdet av att vårda och utveckla det som redan är starkt. Du ser möjligheterna i både tradition och förnyelse. Du drivs av att skapa resultat som märks, som stärker demokrati och som bidrar till livskvalitet i människors vardag. Du har ett professionellt arbetssätt, gott omdöme och ett inkluderande synsätt som stämmer väl med Lindesbergs kommuns värdegrund.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesbergs kommun kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vi vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesbergs kommun. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare tillsammans med oss! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TN:A 2025/9". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs kommun
(org.nr 212000-2015) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Adm Tillväxt Kontakt
Förvaltningschef
Magnus Sjöberg 0767252638 Jobbnummer
9640597