Kriminalvårdare till Anstalten Ringsjön
Kriminalvården, Anstalten Ringsjön / Kriminalvårdarjobb / Eslöv Visa alla kriminalvårdarjobb i Eslöv
2025-08-25
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Ringsjön i Eslöv
, Höör
, Lund
, Hörby
, Landskrona
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområdet (VO) Tygelsjö/Ringsjön består av anstalten Tygelsjö med 137 platser för män och anstalten Ringsjön med 82 platser för kvinnor i säkerhetsklass 3, som leds av
en anstaltschef tillsammans med sju kriminalvårdsinspektörer.
På båda anstalterna bedrivs ett stort VSP och utredningsarbete, samtidigt som det på båda anstalterna bedrivs värdefull sysselsättning som exempelvis en handelsträdgård, snickeri med pallkragetillverkning, mekanisk verkstad, montering/förpackning, kök- och matlagning, lärcentrum samt annan strukturerad verksamhet.
Läs mer om anstalten Ringsjöns verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/ringsjon/#verksamhetPubliceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar.
Som kriminalvårdare arbetar du i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Att arbeta på anstalt är omväxlande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering samt samtals- och motivationsarbete.
För nyanställda kriminalvårdare inleds kriminalvårdsutbildningen med tre veckor introduktion på verksamhetsstället. Denna följs av en period av inledande tjänstgöring som är mellan tre-sex månader lång, beroende på verksamhetens behov samt den anställdas behov. Därefter går medarbetaren en obligatorisk åtta veckor lång grundutbildning på vårt utbildningscenter i Malmö. Utbildningen innehåller teoretiska, praktiska och fysiska moment . Efter grundutbildningen finns möjlighet till ytterligare fyra veckors fördjupning inom olika områden.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga. Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil och ha god självinsikt. Tillsammans med dina kollegor driver du verksamheten, så du behöver ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation. I ditt yrkesutövande krävs ett gott omdöme och integritet samt förståelse för vikten av att ha god struktur i ditt arbete. Tjänsten kräver att du har en fysisk status som möjliggör att utan hinder agera fysiskt när situationen så kräver.
Vi söker dig som har:
• Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning.
• Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
• Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
• God datorvana
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
• Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi, psykiatri, juridik och konflikthantering
• Relevanta språkkunskaper
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Kriminalvården tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273608". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Ringsjön Kontakt
Rekryteringsspecialist
Emma Krupic Emma.krupic@kriminalvarden.se Jobbnummer
9473018