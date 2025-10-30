Kravledare
2025-10-30
Är du redo för ett livsviktigt jobb? På Läkemedelsverket arbetar vi varje dag för den svenska folk- och djurhälsan.Nu söker vi en kravledare inom IT som vill vara med och forma framtidens digitala lösningar inom läkemedelsområdet - lösningar som gör verklig skillnad för både människor och samhälle.
Vår verksamhet
Läkemedelsverkets IT-enhet består av cirka 115 engagerade medarbetare med olika bakgrund och kompetenser. Tillsammans tar vi ett helhetsgrepp om myndighetens digitaliseringsbehov och arbetar nära användarna för att utveckla verksamheten. Vi deltar i hela livscykeln från idé, krav, arkitektur, design, utveckling och test till driftsättning, förvaltning, incidenthantering och användarstöd. Vårt mål är att leverera tillgängliga, stabila och säkra IT-stöd som gör verklig nytta. Vi utvecklar kontinuerligt våra arbetssätt, tekniker och verktyg för att möta framtidens behov. IT-enheten sitter i ljusa och öppna lokaler på Uppsala Science Park - med närhet till naturen och gångavstånd till centrum.Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Du kommer att bli en del av ett prestigelöst team där vi hjälps åt, lär av varandra och firar våra framsteg tillsammans.
För närvarande arbetar teamet med både förvaltning och nyutveckling av i huvudsak två IT-stöd. Dels ett system för hantering och analys av biverkningsrapporter, dels ett ärende- och journalsystem för Giftinformationscentralen med tillhörande stödapplikationer.
Som kravledare har du en viktig roll i teamet, du bidrar till att teamet fungerar som en enhet - både i arbetssätt, samarbete och leverans. Du driver kravarbetet från behovsinsamling till tydliga, prioriterade krav, i nära dialog med verksamheten och teamet. Du äger och faciliterar teamets backlog - ser till att rätt saker görs i rätt ordning, med fokus på verksamhetsnytta. I din roll bidrar du i det agila arbetssättet i teamet genom att leda planering, refinement och andra aktiviteter. Du arbetar tätt tillsammans med utvecklare, UX-designer, testare, projektledare, arkitekter och andra nyckelpersoner för att leverera smarta lösningar.Bakgrund
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom IT, Systemvetenskap eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• Flera års erfarenhet av kravarbete inom digitalisering
• Vana att facilitera möten och workshops, gärna i roller som Kravledare, Kravanalytiker, Scrum master eller Produktägare
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Mjukvaruutveckling och arkitekturkrav inom eller för myndighet, life-science, bioteknik och- eller medicinteknik
• Agil utveckling i små och medelstora team, med fokus på samarbete och kontinuerlig förbättring
• Användarcentrerad utveckling och UX-metodik för att säkerställa att lösningar möter faktiska användarbehov
• Verktyg som Azure DevOps (eller motsvarande) för att hantera backlog och krav
• Att leda och utveckla team samt att samordna och koordinera arbetsgrupper och intresseforum inom teknik eller verksamhetsutveckling.
• Arbete enligt kvalitetsledningssystem och regulatoriska processer såsom GAMP5, ISO 9001 eller liknande
• Certifiering i kravhantering, exempelvis IREB CPRE eller motsvarande
Dina personliga egenskaper
Du trivs i en miljö där samarbete står i centrum och där du får bidra till teamets gemensamma framgång. Du har lätt för att skapa nära dialoger med både verksamheten och utvecklingsteamet, och du tar initiativ, ser helheter och driver arbetet framåt - alltid med teamets bästa i fokus.
Som person är du en naturlig samordnare som bygger förtroende, skapar goda relationer och får med dig andra på resan. Du har förmågan att snabbt sätta dig in i komplexa verksamhetsfrågor och tekniska sammanhang, och du navigerar skickligt mellan olika perspektiv och behov. Du trivs i ett sammanhang där du får kombinera struktur med nytänkande - och uppskattar att få vara med och forma både arbetssätt och leveranser.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet:IT-enheten
Diarienummer: 2.4.1-2025-091094
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta gruppchef Pia Fenelius. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Krister Halldin, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Läkemedelsverket
