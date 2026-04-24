Kravledare - myndighet
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att:
• Samla in funktionella och icke-funktionella krav genom workshops och enhetligt dokumentera resultatet av kravarbetet
• Säkerställa att kraven kommuniceras och förankras med och mellan olika kravställare
• Koordinera kraven med verksamhets- och IT-arkitekter
• Samarbeta med testledaren för kravtäckning på testfall
• Metodstöd inom kravhantering för olika intressenter
• Bidra till att utveckla kravprocess och strategi i samarbete med andra krav- och testledare hos kund
• Delta i testplanering och tester och däri verifiera kravuppfyllnad
• Tillsammans med arkitekter aktivt bidra i informationsmodellering och arkitekturella vägval
Under uppdraget kan andra arbetsuppgifter inom enheten/avdelningen bli aktuella, som tex att arbeta med tester, testledning och arkitekturarbete i näraliggande projekt och som också ligger nära rollen som kravledare eller annat som har hög prioritering.
Du får samarbeta med kollegor med många års erfarenhet inom elbranschen och du kommer således ha möjlighet att få god vägledning och utbildning i din nya roll samt skaffa dig djup kunskap om elmarknaden parallellt med det tekniska arbetet.
Konsulter inom denna kategori arbetar med verksamhetsutveckling och verksamhetsnära utveckling av IT- och beslutsstöd. Uppdrag inom denna kategori syftar till att stödja verksamheten i att fånga utvecklingsbehov, formulera och driva krav på IT-lösningar samt utöva förändringsledning vid implementation. Verksamhetsområden med behov av utveckling de närmaste åren är t ex elnätsdrift, balansreglering, elmarknad och kraftsystemanalysKompetenser
Krav 1 Universitets- eller högskoleutbildning (minst 120 p/180 hp) inom systemvetenskap, informatik eller ingenjörsutbildning inom el- eller datateknik, eller annan likvärdig utbildning inom området. Alternativt minst 9 års relevant arbetslivserfarenhet.
Krav 2 Minst 9 års erfarenhet av kravställning (funktionella och icke-funktionella krav), i roller som kravledare, kravanalytiker eller motsvarande.
Krav 3 Dokumenterad arbetslivserfarenhet inom energibranschen.
Krav 4 Minst 5 års erfarenhet av UX, användbarhet eller användarcentrerad design.
Krav 5 Minst 5 års erfarenhet av kravställning i komplexa verksamhetsprojekt med flera IT-system och inslag av IT, inklusive arbete enligt agila metoder.
Krav 6 Minst 5 års erfarenhet av att ta fram, dokumentera och analysera arbetsflöden och processer vid IT-förändringar.
Krav 7 Minst 5 års erfarenhet inom verksamhets- och/eller informationsarkitektur, inklusive arbete med integrationer, API:er och tjänstebaserad arkitektur.
Krav 8 Minst 5 års erfarenhet av arbete i kravverktyg, exempelvis Azure DevOps, JIRA eller motsvarande.
Krav 9 Minst 5 års erfarenhet av informationsmodellering och datamodellering i IT-miljöer.
Krav 10 Dokumenterad erfarenhet av arbete med regulatoriska krav och regelverk, exempelvis GDPR eller finansiella regelverk.
Mervärdeskrav
Mervärdeskrav 1 Minst 5 års erfarenhet av kravställning inom teknik och infrastruktur.
Mervärdeskrav 2 Minst 5 års erfarenhet av utvecklingsarbete enligt SAFe eller annan agil metodik.
Mervärdeskrav 3 Minst 5 års erfarenhet inom informationsmodellering.
Mervärdeskrav 4 Dokumenterad arbetslivserfarenhet från myndighet eller statligt affärsverk.
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7636219-1966352". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
(org.nr 559568-3623), https://www.techrytera.se
113 46 STOCKHOLM
