Musiklärare - tvärflöjt, saxofon, klarinett, slagverk eller rytmik
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2026-06-12
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Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid – vill du vara med?
Avesta Kulturskola erbjuder undervisning inom musik och estetiska uttryck för barn och unga i hela kommunen. Vi värnar om både tradition och förnyelse och arbetar aktivt för att göra kulturen tillgänglig för fler.
Kulturskolan är en del av bildningsförvaltningen, som är Avesta kommuns största förvaltning med en bred verksamhet. Hos oss ryms allt från förskola, skola och vuxenutbildning till kultur, fritid, integration och måltidsverksamhet. Vi är cirka 1000 medarbetare och ansvarar för verksamheter med stor betydelse för kommunens utveckling och framtid.
Hos oss blir du en del av en verksamhet där samarbete ochengagemang står i fokus. Du får ett varierat och meningsfullt uppdrag med många kontaktytor.
1 plats(er).
Vill du arbeta i en kulturskola där tradition och utveckling går hand i hand?
Avesta Kulturskola är en engagerad verksamhet med musik och teater i fokus. Vi värnar om det som format oss – inte minst blåsmusikens starka tradition – samtidigt som vi skapar utrymme för nya arbetssätt, projekt och konstnärliga uttryck.
Hos oss kombineras tradition med nytänkande i undervisning, konserter och samarbeten. Vi arbetar nära våra elever, i våra lokaler och ute på skolor i kommunen, och har ett levande utbyte med närliggande kommuner som ger både elever och pedagoger större sammanhang att utvecklas i.
Vi söker nu en till två musiklärare som kan undervisa i minst ett av följande ämnen/instrument: tvärflöjt, saxofon, klarinett, slagverk eller rytmik. Tjänsterna är tillsvidare och omfattningen kan anpassas utifrån din kompetens och vad du själv önskar (ca 50-100%).
Erfarenhet eller kompetens inom fler ämnen eller konstnärliga uttryck är meriterande. Du blir en del av ett sammansvetsat arbetslag där engagemang tas tillvara och du får möjlighet att påverka både undervisning och verksamhetens innehåll.
Om rollen
Som musiklärare arbetar du med undervisning, projekt och konserter i en verksamhet där bredd och kvalitet går hand i hand. Undervisningen sker både i kulturskolans lokaler och ute på skolor i kommunen.
Du möter barn och unga i olika åldrar och sammanhang och ansvarar för att planera, genomföra och följa upp din undervisning, som kan bestå av såväl individuella lektioner som gruppundervisning samt ensemble- och orkesterverksamhet. Undervisningen anpassas efter elevernas olika intressen och förutsättningar, vilket innebär att du behöver kunna undervisa i olika genrer.
Du medverkar i konserter, repetitioner och projekt och bidrar till verksamhetens utveckling. Arbetet innebär nära samarbete med kollegor inom kulturskolan, grundskolan och regionalt. Du deltar i verksamhetsmöten och samverkan som utvecklar verksamheten. Du har också löpande kontakt med elever, vårdnadshavare och andra samarbetspartners.
Arbetet innebär även att du rör dig mellan olika arbetsplatser i kommunen, vilket kräver B‐körkort och tillgång till egen bil. Du är en viktig representant och ambassadör för kulturskolan. Kvälls- och helgarbete förekommer, även undervisning i klass kan förekomma.
Vem är du?
Vi söker dig som är en engagerad och trygg pedagog med god förståelse för hur barn och unga lär. Du anpassar din undervisning efter elevens behov och skapar en inspirerande och inkluderande lärmiljö.
Du samarbetar väl med andra, bygger förtroendefulla relationer och är utåtriktad. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för ditt uppdrag och trivs i en verksamhet som präglas av utveckling och flexibilitet.
Du har ett intresse för utveckling och vill bidra till en bred och tillgänglig kulturskola.
Formella kvalifikationer
Vi söker dig som har:Högskoleutbildning inom musik och pedagogik, eller utbildning och arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Förmåga att undervisa i minst ett av följande ämnen/instrument:
tvärflöjt, saxofon, klarinett, slagverk eller rytmik
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt vana att arbeta med digitala verktyg
Det är meriterande om du har:Erfarenhet av undervisning i kulturskola
Erfarenhet av att leda ensemble eller orkester
Kompetens att undervisa i flera av ovanstående instrument/ämnen
Vi ser gärna att du dessutom:Kan undervisa i ytterligare ämnen eller konstnärliga inriktningar
Urval och intervjuer sker löpande. I rekryteringsprocessen kan arbetsprov förekomma.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-10 Tillträde 260810 eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321211/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta Kommun
(org.nr 212000-2262), http://www.avesta.se/kulturskolan
774 81 AVESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avesta kommun, Kultur Kontakt
Kulturskollärare
Erika Forsberg Kraft erika.forsberg-kraft@avesta.se 072-5463101 Jobbnummer
9961304