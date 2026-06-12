Lärare F-3 till Björklingeskola
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola / Grundskollärarjobb / Uppsala Visa alla grundskollärarjobb i Uppsala
2026-06-12
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Vill du vara med och forma framtiden, på riktigt? Hos oss får du chansen att göra skillnad varje dag genom att kombinera tydligt pedagogiskt ledarskap med starkt relationsbyggande. Vi söker en engagerad lärare som ser varje elevs unika potential och vill skapa en trygg, inspirerande och utvecklande lärmiljö där alla får växa. Kan du vara den vi söker? Varmt välkommen med din ansökan!
Du blir en del av en skola som har ett tydligt uppdrag att skapa en inkluderande och trygg miljö där alla elever får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Arbetsplatsen präglas av samarbete, respekt och utveckling, och du får stöd av ett kompetent team med bred erfarenhet.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som lärare hos oss ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisning utifrån gällande läroplan. Du arbetar aktivt med bedömning och dokumentation av elevers kunskapsutveckling samt anpassar undervisningen efter varje elevs behov och förutsättningar.
I rollen ingår att vara en tydlig och trygg ledare i klassrummet, skapa struktur och studiero samt bygga goda relationer med elever. Du samarbetar med kollegor och elevhälsa för att främja elevernas lärande och välmående. En viktig del i uppdraget är också att ha en nära och professionell dialog med vårdnadshavare.
Vi ser att du är väl insatt i läroplan och styrdokument, har god förmåga att analysera och utveckla undervisningen samt arbetar inkluderande för att varje elev ska ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas.Publiceringsdatum2026-06-12Kvalifikationer
Vi söker dig som har giltig lärarlegitimation, vilket är ett krav för tjänsten. Legitimationen säkerställer att du har den pedagogiska kompetens och de ämneskunskaper som krävs för att planera, genomföra och följa upp undervisningen i enlighet med gällande styrdokument.
Du är mål- och resultatorienterad och arbetar tydligt mot uppsatta mål med fokus på att nå konkreta resultat. Du planerar, prioriterar och anpassar ditt arbetssätt när förutsättningarna förändras. Samtidigt har du god samarbetsförmåga och arbetar smidigt tillsammans med andra genom att lyssna, kommunicera tydligt och bidra till konstruktiva lösningar. Du visar också ledarskap genom att motivera och engagera andra, skapa delaktighet och driva arbetet framåt mot gemensamma mål.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Annika Helsing, biträdande rektor, 018-727 80 03.
Fackliga företrädare:
Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 23 02.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse. Vikariat för 1 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03325". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola Kontakt
Biträdande rektor
Annika Helsing 018-727 80 03 Jobbnummer
9961302