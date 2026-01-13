Kravanalytiker för e-arkiv
2026-01-13
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
En myndighet inom finanssektorn ska införa en plattform för e-arkiv. Uppdraget ingår i ett större initiativ som startar med en förstudie för att detaljera krav och utvärdera möjliga lösningsalternativ. Därefter följer lösningsval (eventuellt via upphandling) och införande av plattformen, inklusive eventuell utveckling, konfiguration och utrullning. I införandet ingår även att definiera framtida verksamhetsprocesser kopplade till e-arkiv samt att bidra till utbildning och förändringsledning.
Som kravanalytiker har du en central roll genom samtliga faser och arbetar nära verksamhet och IT i en miljö med flera intressenter och integrationer.
ArbetsuppgifterLeda och genomföra kravarbete för både funktionella och icke-funktionella krav genom hela initiativet.
Planera och facilitera workshops och intervjuer med relevanta intressenter för att samla in, dokumentera och validera krav.
Ta fram kravunderlag för både egenutvecklade lösningar och standardplattformar som stödjer verksamhetsprocesser.
Säkerställa struktur i kravinsamling, kravdokumentation och kravvalidering med etablerade metoder.
Arbeta med informations- och begreppsmodellering samt identifiera och visualisera modeller enligt standardiserade metoder.
Bidra med krav och stöd i större förändringsförflyttningar där realisering sker i en agil teamorganisation, med förståelse för både projektmetodik och agila ramverk.
Samverka i en komplex miljö med flera system och systemintegrationer.
KravMinst 5 års erfarenhet i rollen som kravanalytiker med ansvar för att leda och ta fram funktionella och icke-funktionella krav.
Erfarenhet av kravarbete för både egenutvecklade system och standardplattformar för verksamhetsprocesser.
Erfarenhet av att ta fram krav i större förändringsinitiativ som drivs i projektform och där kraven till stor del realiseras i en agil teamorganisation.
Kunskap om informations- och begreppsmodellering samt förmåga att identifiera och visualisera modeller enligt standardiserade metoder.
Förmåga att arbeta strukturerat med etablerade metoder för kravinsamling, kravdokumentation och kravvalidering, inklusive att leda workshops och intervjuer.
Erfarenhet av att arbeta i komplexa miljöer med flera intressenter och systemintegrationer.
Flytande svenska i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av införande eller utveckling av e-arkiv eller närliggande system för informationsförvaltning.
God kunskap om lagstiftning och regelverk för offentlig informationshantering, inklusive arkivlagen, offentlighetsprincipen och GDPR.
Erfarenhet av standarder och ramverk för e-arkiv, exempelvis OAIS-modellen eller FGS (Förvaltningsgemensamma specifikationer).
Erfarenhet av förändringsledning och att stödja verksamheten vid införande av nya arbetssätt.
Erfarenhet av att arbeta systematiskt med informationssäkerhet och klassificering av data i samband med arkivering.
Erfarenhet från uppdrag i en större myndighet och/eller finansiell sektor i en liknande roll.
