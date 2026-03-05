Kravanalytiker
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2026-03-05
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Sundsvall
, Timrå
, Hudiksvall
, Ljusdal
, Sollefteå
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-05Om företaget
CSN (Centrala studiestödsnämnden) är en statlig myndighet som ansvarar för det svenska studiestödssystemet. CSN:s IT-verksamhet bedrivs med agila arbetssätt där flera samverkande team arbetar parallellt mot gemensamma leveransmål.
Om rollenVi söker en erfaren IT-konsult med kompetens inom kravanalys och agil systemutveckling till CSN:s utvecklingsportfölj i Sundsvall. Du kommer att arbeta i team med fokus på systemutveckling och fungera som en viktig länk mellan verksamhet och utvecklingsteam. Rollen kräver att du är självgående, samarbetsorienterad och drivande med förmåga att stödja andra.Dina arbetsuppgifter
Leda kravarbetet inom teamet, inklusive kravfångst, analys och dokumentation
Ta fram agila kravartefakter såsom epics, user stories och användningsfall med tydliga acceptanskriterier
Hålla backloggen uppdaterad och prioriterad tillsammans med produktägare
Delta aktivt i sprintplanering, backloggförfining och retrospektiv
Dokumentera krav i Confluence med stöd av verktyg såsom Jira
Samla in, analysera och dokumentera verksamhetens behov och systemkrav
Bidra till att säkerställa kvalitet och upprätthålla strukturerade arbetssätt
Stödja och ibland leda aktiviteter för samplanering och koordinering mellan team
KompetenskravMinst 5 års erfarenhet de senaste 10 åren i rollen som kravanalytiker eller motsvarande inom IT och agil systemutveckling på distribuerad tjänsteorienterad plattform
Dokumenterad erfarenhet av kravfångst, kravanalys, informationsmodellering och framtagande av agila kravartefakter
Flytande svenska i tal och skrift
Mervärdeskrav:
Minst 10 års erfarenhet de senaste 15 åren i rollen med mycket djup förståelse och förmåga inom rollens område
Minst 2 års erfarenhet de senaste 8 åren av systemutveckling i händelsebaserad microservices-arkitektur med containerteknik (Kubernetes)
Minst 2 års erfarenhet de senaste 8 åren av agil systemutveckling där flera parallella team i samverkan levererat gemensamma resultat
Minst 2 års erfarenhet de senaste 8 åren i rollen som testare eller motsvarande inom systemutveckling
Minst 2 års erfarenhet de senaste 8 åren av agil systemutveckling inom IT-organisation med minst 100 anställda
Minst 2 års erfarenhet de senaste 8 åren av systemutveckling eller systemförvaltning i offentlig verksamhet
Erfarenhet av krav och test avseende systems frontend eller webb, inklusive tillgänglighetskrav och -test
Mycket god förståelse och djupa kunskaper i Jira som stöd för agil systemutveckling och arbetsflöden inom och mellan team
Minst 2 års erfarenhet de senaste 8 åren av att ha fungerat som stöd och mentor för motsvarande roller
Uppdragsinformation
Uppdragsperiod: Så snart som möjligt - 2027-06-30
Förlängningsoption: Möjlighet till förlängning till och med 2029-06-30
Omfattning: 100%
Placeringsort: Sundsvall (minst 2 dagar/vecka på plats), övrig tid på distans inom Sverige
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Samuel Lindahl på samuel.lindahl@kraftsam.se
.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se Jobbnummer
9779756